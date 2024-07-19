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蒙市15歲華女外出2日無音訊 義工社區發傳單

記者楊青／蒙特利公園市報導
義工團體18日傍晚6時在蒙特利公園市蘭利老人中心集合，前往社區尋找Alison。（Alison家人提供）
義工團體18日傍晚6時在蒙特利公園市蘭利老人中心集合，前往社區尋找Alison。（Alison家人提供）

蒙特利公園市居民、馬凱博高中學生Alison（中文名：趙安)7月16日下午外出後兩天未歸，華人社區總動員，華洋義工們18日晚前往社區廣泛發送傳單，希望大家轉告大家，一起幫忙尋找這名15歲的華人女孩。義工團體18日傍晚6時在蒙特利公園市蘭利老人中心集合。

到發稿時止，Alison已失蹤將近48小時，家人萬分著急，且對Alison的人生安全越來越擔心。Alison的母親Annie18日下午4時表示，到目前為止失蹤的女兒還是沒有任何消息，警方也沒有接到任何車禍或人員受傷送醫消息。

Annie表示，兩天來得到大家的很多幫忙，很多華洋民眾通過個各種社群平台轉達Alison失蹤的消息，聖蓋博谷多個城市警方目前已發布緊急尋人啟示，呼籲社區民眾一起幫忙尋找；遺憾的是，一直沒有任何消息。

Annie表示，她的家人和華人社區的義工們決定18日晚深入社區展開搜索，包括Alison可能去的地方，義工們同時準備了很多尋人告示，希望發動更多居民一起幫忙尋找女兒。她和家人非常感謝大家的實力幫忙和精神支持。

Annie對本報表示，女兒是16日下午5時30分左右外出，騎車準備前往聖蓋博市姑姑家。她表示，整個路程大約3哩左右。但一直到當天晚上，Alison並沒有去到姑姑家，家人左等右等，聯繫不上，在當天晚些時候向蒙特利公園市和聖蓋博市警方報警。

Alison今年15歲，在馬凱博高中上學，是個全A學生，她一直是家裡的乖孩子，心地善良，平常比較安靜。母親說，16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，藍色腳踏車，戴黑色口罩和黑色背包，她沒有手機，身上任何可以定位的東西都沒有。

Annie表示，Alison除了流利英語，還能講普通話。據她所知，Alison16日下午出門前，並沒有和誰發生什麼不愉快的事情，情緒正常。

任何知道Alison信息的民眾，可隨時聯絡其家人626-202-9284。

馬凱博高中15歲華人女孩Alison趙失蹤兩天至今未歸，家人請求社區幫忙。（Al...
馬凱博高中15歲華人女孩Alison趙失蹤兩天至今未歸，家人請求社區幫忙。（Alison家人提供）

蒙特利公園市 聖蓋博 華人

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