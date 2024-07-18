我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

加州汙染嚴重海灘 南加這些榜上有名

洛杉磯訊
洛縣聖塔蒙尼卡碼頭位列加州前十大汙染最嚴重海灘第三。（圖片取自Pexels)
洛縣聖塔蒙尼卡碼頭位列加州前十大汙染最嚴重海灘第三。（圖片取自Pexels)

加州著名的海灘一向是居民和遊客的熱門去處，尤其在夏季，人們愛去海邊消暑。然而，因為汙染問題，人們可能要重新考慮下海游泳。

在Heal the Bay第34屆年度報告卡中，有十個海灘被列入「汙染黑名單」，這份名單列出了加州汙染最嚴重的十個海灘。其中包括位於洛杉磯縣的兩個知名海灘：聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）排名第三，瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）母親海灘（Mother's Beach）排名第九。

報告指出：「聖塔蒙尼卡市多年來一直在應對碼頭水質不佳的問題，這裡受到駐留鳥類的排泄物和城市徑流的困擾。位於洛杉磯縣的母親海灘，因為水域平靜而吸引大量家庭前來，但由於水循環非常差，導致細菌超標的情況經常發生。」

同樣位於南加、被列入「加州汙染最嚴重十大海灘」的還有位於聖地牙哥縣的四個海灘，包括Tijuana River Mouth、Tijuana Slough、Seacoast Drive的Imperial Beach、菲爾德州立公園(Border Field State Park)。

對於海灘汙染程度而言，還有季節性的區分。在去年4月到10月期間，近90%測試的海灘在乾燥的夏季獲得了A或B的水質評級，這是人們通常在海灘度過最多時間的月份。而2023年11月到2024年3月乾燥期間進行的水樣檢測結果顯示，只有66%的海灘獲得了A和B的評級，遠低於平均水平。報告指出，冬季的低分數通常是由於暴雨造成的，通過雨水排放口帶來汙染物並引發汙水溢出，由於降雨量增加，汙水系統超載，導致3800萬加侖的汙水流入海洋和沿海水域。

儘管在某些地區的評分較低，但仍有12個海灘全年達到最高的潔淨水標準，其中包括橙縣的九個海灘，聖地牙哥縣的Point Loma Lighthouse、Moonlight Beach和范杜拉縣（Ventura County）的County Line Beach。

加州 洛杉磯 聖地牙哥

上一則

洛市議會同意分析人工草皮是否有害 換天然草皮最高補助2.5萬元

下一則

蒙市新建案爭議 市議員建議居民申請停車權

延伸閱讀

海平面上升、經濟發展慢 房仲點名佛州不建議買房五地點

海平面上升、經濟發展慢 房仲點名佛州不建議買房五地點
加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名
加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽

加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽
拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會

拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會
人類從未見過活體…全球最罕見鯨 屍體沖上紐西蘭海灘

人類從未見過活體…全球最罕見鯨 屍體沖上紐西蘭海灘
建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

熱門新聞

好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力