蒙市新建案交通停車問題多 居民擔憂房價可能下降紛表反對

該公寓大樓規劃設計圖。（設計公司Tag Design Works）

蒙特利公園市位於338-410 S. Alhambra Avenue的地塊即將新添一棟公寓大樓，該綜合大樓包括八套三房聯排別墅，以及57套一房、兩房和三房公寓。不過該建案似乎受到了許多周邊居民的反對，在近日市府的聽證會上，十幾名華人居民到場，提出諸多質疑和意見。

根據蒙市規畫委員會5月發布的文件，該項目是一個由64套多戶公寓單元組成的住宅開發項目。擬議的公寓將位於兩棟建築之間，其中七套相連的三房聯排別墅位於沿街的一棟兩層建築內，其餘57個公寓單元呈正方形排列。公寓戶型為一房、兩房和三房，面積從645平方呎到1300平方呎不等。作為激勵措施的交換，其中七套新住宅（占總套數的15%）將提供給極低收入 家庭。

規畫委員會報告稱，工程臨街沿線的每棟三房聯排別墅均配有兩車位地下車庫。停車場設有83個停車位，供居民和客人使用，其中六個車位指定為電動車車位。大樓第一層用於社區活動室和健身房，第二層設有一個社區活動室和商務中心，第三層包含一個露天屋頂平台。該項目還將包括場地邊緣約1萬3700平方呎的景觀公共開放空間，以及約1萬2000呎的中央庭院。

不過，該建案的進程卻並不順利，遭到S. Alhambra Avenue上的多位居民反對。一位不願意透露姓名的華裔 居民表示，該建案自最初規畫以來已經六年，從最初的長者公寓到現在的綜合公寓，不斷改變規畫，且每一次的聽證會都是很臨時通知，「感覺態度並不真誠」。在6月18日的聽證會上，多位居民現身提出了自己的看法，在場的大多數居民對於該建案的停車位規畫提出質疑，並擔心該項目對街道安全的負面影響。

一位華裔居民陳女士表示，阿罕布拉 大道上的居民本身就面臨著沒有停車位的問題，如果這棟大樓建造，停車將更加困難。她表示，開發商目前為64個單元僅提供80多個車位，而一戶居民家中通常有兩到三輛車，這樣的規畫是不合理的。一旦大樓建成，不僅是街道的停車位更加緊張，還將為街道帶來諸多安全隱患。長此以往，當地房價可能大幅下降。另一位居民Hector表示，在過去的幾個月中，他已向警局反應了至少五次車道堵塞問題。他說：「如果該建案通過，阿罕布拉大道將成為一個可怕的噩夢。希望市府能夠考慮到這一點」。

還有不少居民反映，該街道是一處寧靜的住宅區，如此高密度、擁擠的公寓並不適合這裡，而且不少業主可能會將房屋或是個別房間出租，入住率可能會高於允許的水平。居民們表示，他們之所以選擇住到這裡，就是喜歡這裡的美好、睦鄰，擁有一條乾淨、安全的街道，而不是像韓國城那樣的大量公寓。

對此，代表該區域的市議員羅霈霆（Henry Lo）提議，將該項目交予規畫委員會進行討論。他認為這樣有助於市議會和居民聽取規畫委員會的專業意見，尤其是關於交通和停車的問題。該項動議得到市議會的一致通過，規畫委員會表示，關於該建案的討論會將於7月23日舉行。