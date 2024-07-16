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華航飛進西雅圖 營運動能豐沛

西雅圖訊
華航直飛西雅圖，14日首航舉行慶祝暨剪綵儀式，出席者包括西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse（左起）、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清、華航總經理高星潢、西雅圖機場公司專委Sam Cho。（華航提供）
華航直飛西雅圖，14日首航舉行慶祝暨剪綵儀式，出席者包括西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse（左起）、華盛頓州眾議員Mia Gregerson、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清、華航總經理高星潢、西雅圖機場公司專委Sam Cho。（華航提供）

華航14日首飛美國西雅圖航線，宣示華航在北美的第六大航點啟航，華航總經理高星潢指出，今年航空客、貨運的營運動能都很豐沛，都將帶來意外之喜。

因應亞洲到北美的航空客運轉機需求強勁，華航投入六大航點全面搶市；航空貨運則受惠AI、電商需求激增加持，價量齊揚，看好2024年將是客、貨運雙好的豐收年。

高星潢指出，華航在歐洲航網布局完整後，今年則重兵布局鎖定北美龐大的轉機客商機，今年客運市場比預期熱絡，航空貨運市場又價量齊揚，今年整體營運「樂觀審慎」，華航將盡快爭取已下訂的飛機交機搶攻商機。

在北美航點規劃方面，華航目前飛航據點包括洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點，初期提供每周五班，西雅圖是高科技產業聚集的地區，客、貨運需求量很大，希望未來可以飛到一天一班，明年隨新機引進，運能許可將持續增班。

華航去年就規劃要揮軍北美市場，西雅圖開航對華航來說，是北美客運市場重要戰略布局，未來除了增班外，還會依市場需求再開新航點，明年看新機運能加入概況，將評估北美東北角、主要城市華盛頓DC或鳳凰城等，都積極審慎評估。

以這次華航首航西雅圖班機分析，載客率約九成四，其中近45%旅客是轉機客，大部分是來自越南。根據2023年越南平均人口達1億餘萬人，是越南是東南亞人口第三大的國家，僅次於印尼與菲律賓，世界排名第15名，然而越南當地提供前往北美的班次航點都太少，出現龐大的轉機需求。

華航長期看好西雅圖客、貨運市場，所以即便國內各家航空業者重兵都開始集結在北美市場這塊土地，但也不用過度擔心機票價格會因為競爭而下跌，市場會有淡旺季價格變化，強大的供給與需求會決定市場價格。

明年華航787新機會開始報到，讓華航長程機隊的運能大增，華航開航布拉格後，歐洲已經達最佳布局，歐洲今年載客率全面拉高，營收、獲利都相當出色。

西雅圖 越南 東南亞

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