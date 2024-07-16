風暴提升盆地水位 聖蓋博谷仍須節水

水利局官員、蒙市民選官員等合影。（記者沈瑋/攝影）

雖然今年年初的風暴顯著提升了聖蓋博 谷地區的水位線，緩解了缺水，但並不意味著可以從此高枕無憂。聖蓋博谷水利局（San Gabriel Valley Municipal Water District，以下簡稱水利局）在近日舉行新聞發布會上強調，節約用水、戰略性基礎設施管理和投資仍舊非常重要。

主要聖蓋博谷盆地水管理局（Main San Gabriel Basin Watermaster）執行長Russ Bryden表示，兩年來，聖蓋博盆地的地下水供應增加了50多呎。而大洛杉磯地區匯集到的97萬英畝呎的經流中，有48萬在聖蓋博盆地。他詳細介紹了南加州 地區的供水渠道、基礎設施和地下水資源，並強調，制定策略最大限度地充分利用、節約水資源對長期可持續用水至關重要。

水利局助理經理Steve Kiggins介紹了加州十年來的乾旱變化情況，及州水利計畫（State Water Project）——每年加州水資源部（DWR）在評估降雨量、降雪量、儲水量、需求量和環境保護需求等多種因素後，會將水資源分配給29個水利承包商，並每月進行更新。

Kiggins還介紹了三角洲輸水系統計畫（Delta Conveyance Project），這是一個旨在改善和現代化加州水利基礎設施的重大工程，將提升和改進從沙加緬度-聖荷昆三角洲向南部地區運送水資源的系統，有助於安全收集、輸送大型暴雨帶來的降水以應對極端氣候、海平面上升、地震等風險。

水利局董事會副會長、第二區理事長Steve Placido代表阿罕布拉市，水務經理Frank Heldman代表蒙特利公園市 ，分別介紹了市政府在管理水資源方面所做的工作，以及社區居民、企業主可以採納的節水措施，比如縮短淋浴時間、利用雨水桶、安裝智能灌溉系統等等。Placido本人還是一位牙醫，特別指出其實自來水富含礦物質，比瓶裝水更有益於牙齒健康。