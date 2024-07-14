我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

聖蓋博元宵燈節牽手世報 台灣觀光署贈燈籠

記者子為/聖蓋博市報導
2023年聖蓋博市元宵活動現場熱鬧非凡。（本報檔案照）
2023年聖蓋博市元宵活動現場熱鬧非凡。（本報檔案照）

聖蓋博市將於2025年舉辦為期兩天的農曆元宵節慶典，為了給慶典預熱，聖蓋博市將於7月15日舉辦剪綵儀式，慶祝來自台灣觀光署贊助的第一批燈籠抵達，也與官方合作夥伴世界日報洛杉磯社簽署協議，共同期待明年元宵燈節的到來。

世界日報將合作舉辦該活動，台灣觀光署則贈送精美燈籠，以在元宵節時展出。在儀式上，聖蓋博市長吳程遠將正式簽署與世界日報的協議，並揭幕2025年燈籠展示之一。

出生於香港、成長於台灣的吳程遠表示，儘管聖蓋博市並非第一次舉辦元宵節活動，但明年的規模將再創新高，他希望藉此盛事將聖蓋博打造成國際城市。明年元宵節的一大特色是收到來自台灣觀光署贊助的燈籠，第一批已經到達聖蓋博，同時和台灣觀光署的合作是五年加五年的合約，聖蓋博通過合作，能持續把來自台灣的精美燈籠帶到國際舞台上，同時能為聖蓋博市吸引更多觀光客，是一種共贏。吳程遠期待，未來聖蓋博市能被打造成一座花燈城市，吸引不同城市甚至不同州的觀光客造訪。

至於此次元宵節將與世界日報合作，吳程遠表示非常期待，這一提議也被市議會全票通過。吳程遠表示，這種合作是一種強強聯手，將世界日報成功舉辦活動的豐富經驗帶到聖蓋博這樣的美麗歷史名城。

元宵節慶典是中華傳統文化的一部分，吳程遠更希望能有不同族裔都參與進來，展現聖蓋博市的文化多元性。

聖蓋博市市議員丁言愉表示，元宵節慶典將在聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦，開展包括剪紙燈在內各種各樣的文化活動，老少皆宜，他希望能有更多新生代也能了解中華文化。除此之外，節日還設有飲食攤位、嘉年華、具備民族特色的表演等，融合不同族裔的元素，展現聖蓋博的歷史文化。聖蓋博自 2016 年以來一直在Mission District舉辦農曆新年慶典。

台灣觀光署將贊助聖蓋博市由台灣工藝打造的精美紙燈籠，於2025年的元宵節慶典中展...
台灣觀光署將贊助聖蓋博市由台灣工藝打造的精美紙燈籠，於2025年的元宵節慶典中展出。（受訪者提供）

聖蓋博 元宵節 觀光

上一則

迪士尼樂園6景點 8月暫停開放

下一則

洛縣低收者交通補助 每年1800元

延伸閱讀

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市
VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應

VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應
聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空

聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶
華裔民選官員協會理事就職禮 劉珝林當選新會長

華裔民選官員協會理事就職禮 劉珝林當選新會長

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂