聖蓋博元宵燈節牽手世報 台灣觀光署贈燈籠

2023年聖蓋博市元宵活動現場熱鬧非凡。（本報檔案照）

聖蓋博 市將於2025年舉辦為期兩天的農曆元宵節 慶典，為了給慶典預熱，聖蓋博市將於7月15日舉辦剪綵儀式，慶祝來自台灣觀光 署贊助的第一批燈籠抵達，也與官方合作夥伴世界日報洛杉磯社簽署協議，共同期待明年元宵燈節的到來。

世界日報將合作舉辦該活動，台灣觀光署則贈送精美燈籠，以在元宵節時展出。在儀式上，聖蓋博市長吳程遠將正式簽署與世界日報的協議，並揭幕2025年燈籠展示之一。

出生於香港、成長於台灣的吳程遠表示，儘管聖蓋博市並非第一次舉辦元宵節活動，但明年的規模將再創新高，他希望藉此盛事將聖蓋博打造成國際城市。明年元宵節的一大特色是收到來自台灣觀光署贊助的燈籠，第一批已經到達聖蓋博，同時和台灣觀光署的合作是五年加五年的合約，聖蓋博通過合作，能持續把來自台灣的精美燈籠帶到國際舞台上，同時能為聖蓋博市吸引更多觀光客，是一種共贏。吳程遠期待，未來聖蓋博市能被打造成一座花燈城市，吸引不同城市甚至不同州的觀光客造訪。

至於此次元宵節將與世界日報合作，吳程遠表示非常期待，這一提議也被市議會全票通過。吳程遠表示，這種合作是一種強強聯手，將世界日報成功舉辦活動的豐富經驗帶到聖蓋博這樣的美麗歷史名城。

元宵節慶典是中華傳統文化的一部分，吳程遠更希望能有不同族裔都參與進來，展現聖蓋博市的文化多元性。