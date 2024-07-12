哈仙達岡設永久遊民村 居民再提訴求

哈仙達岡居民2023年參加洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃消息發佈會，會場氣氛緊張。（檔案照，記者楊青/攝影）

繼2023年春夏之間連續數月示威抗爭和威脅采取法律行動無果之後，洛杉磯縣哈仙達岡華人社區決定在當地永久性遊民 村建設議題上改變應對策略，聚焦對遊民村申請入住者對當地可能造成公共安全和毒品問題的監督，並呼籲關注此議題的居民踴躍參與7月15日（周一）的社區大會，繼續發聲。

哈仙達岡2023年爆出洛杉磯縣政府要將當地七街村Motel 6改造成為永久遊民中心，引起居民強烈反彈。之後哈岡數百居民在盛夏期間連續數周游行示威，抗議縣府在當地建設永久性遊民計畫程序粗糙，沒有考慮居民的感受和利益。兩造矛盾導致工程推遲，原定2023年7月動工及當年11月完成的改造工程均未能如期進行。不過工程項目也並沒有停止，目前仍在繼續當中。

哈岡居民協會副會長方孝偉11日透露，居民協會部分會員日前再度就遊民中心議題進行討論，均一致認為遊民中心的建設對社區影響巨大，尤其是遊民中心可能帶來的治安問題及毒品問題，大家尤為擔心。

方孝偉表示，七街村Motel 6改造成永久永民中心，屬加州 Homekey計畫，該計畫原來是紐森在疫情 期間推出的行政命令，老百姓沒有說話的機會。這道行政命令用於在疫情緊急情況暫時收容遊民，民眾可以理解，但後來變成了加州在處理遊民議題上的新常態。報告顯示，洛縣計畫在非建制區共建立94個類似哈岡的永久性遊民中心，可以說每一個華人聚集的城市都會面臨同樣的問題。既然胳膊擰不過大腿，但居民至少要據理力爭，維護自己權力。

按計畫，哈岡七街村Motel 6要收142位單身遊民，哈岡居民協會希望改為以家庭為單位，減少單身遊民數量。社區促進委員會也呼籲單獨增加警力。居民協會表示，同屬哈岡管區的天普市的永久遊民中心已有類似警力，可作參照。另一種可行方案是請保全公司，24小時執勤，哈岡居民協會希望參與保全公司合約的簽訂及執行。

哈岡居民協會同時呼籲離遊民中心不到呎的Palm小學增加保全人員，相關費用應有永久遊民中心經營方負責，如果沒有預算遊民中心不應發給使用執照。此外，哈岡居民協會也呼籲遊民中心的限制規定必須明確，有刑事（重罪）以及吸毒前科的遊民無資格申請入住，居民協會該有權力參與審核申請人資格。