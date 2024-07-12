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蒙市警局座談聯繫不當 商家0出席

記者沈瑋／蒙特利公園市報導
酒舖業主Samy展示多年來留存的報警紀錄，最早的是2012年。（記者沈瑋/攝影）
酒舖業主Samy展示多年來留存的報警紀錄，最早的是2012年。（記者沈瑋/攝影）

蒙市警察局於9日中午12時在市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）召開座談會，旨在提供預防入室盜竊的安全資訊。警局相當重視，局長及約20位警員出席，然而19家商家卻集體缺席。本報記者從警局取得了受邀商家名錄，走訪了其中三家餐廳、一家藥房、一家酒舖及一家快遞站，發現警局在與商家傳達活動時間和內容時，溝通和交流上或許有較大改善空間。

首先，記者採訪了這六家商店的業主或當值經理、負責人，僅有三家表示曾當面收到了警局派發的活動傳單，但警局邀請時，並沒有讓他們選擇自己有空出席的時間。酒舖業主Samy表示，營業日很難離開店裡去參加活動，忙起來便忘記此事。藥房的一位藥劑師表示，記得這個活動，但同樣不太可能在營業日抽身。泰式餐廳經理表示，參加與否是業主的決定，員工不可能在工作時間去參加。另外三家則表示，並沒有收到活動邀請。

此六家商家均在店內配備了攝像頭，在遭遇夜間入室搶劫後均報警並提供了嫌犯相關錄影，但之後便無下文。Samy向記者展示了2010年開店以來的部分報警紀錄卡片，表示理解警方很難抓捕嫌犯，也明白現行法律對偷盜950美元以下僅作輕罪處理。蒙市相比其他城市已經非常安全，他也全力支持警察工作。快遞服務站的華人業主則表示，他曾經報過警，後持報警紀錄聯繫保險公司申請理賠，但發生多次之後，他便不再報警、選擇自行承擔損失。一是因為理賠繁瑣，他並無太多時間處理，且並非所有受損項都能賠付；二是報警沒有一次能抓到嫌犯，讓人心灰意冷。

至於出警時間，最快到達的是藥房，因為他們的報警系統可直達警局，有時警局比藥房反應時間還快，只是嫌犯動作更快。出警最慢的是泰式餐廳報案，幾乎要等2小時。其他四家則表示，出警還是較快的，其中越南餐廳的華人經理表示約5到10分鐘。

一家未收到活動邀請的中餐廳表示，很多華人可能傾向於認為與警局打交道總沒好事，這是一個長期的心態問題。如果有人能用中文與他們仔細溝通，相信也會更加理解警局所做的工作。

華人 越南 保險

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