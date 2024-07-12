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白卡+紅藍卡 全加州2年後享整合計畫

記者子為／洛杉磯報導
加州衛生保健服務廳官員杜倫分享白卡的改革新面貌。（記者子為／會議截圖）
加州衛生保健服務廳官員杜倫分享白卡的改革新面貌。（記者子為／會議截圖）

隨著加州衛生保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）不斷改革白卡（Medi-Cal），受益的老年人和殘障人士能夠獲得更優質、公平的服務與照料。7月10日少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）舉行線上座談會，邀請DHCS領導者和社區保健服務提供者分享白卡最新信息，以及更好地服務老年人和殘疾人，提供醫院就診之外的各種維繫身心健康的服務。

加州衛生保健服務廳官員杜倫（Dana Durham）指出， DHCS 已擴展了多項護理和援助計畫，包括醫療客製化膳食、往返預約的交通、家庭護理、家庭無障礙改造和長期照護過渡援助等。她強調，白卡不僅幫助受保人治病，還能進行預防性護理，並讓受保人能在醫院以外的地方得到護理。杜倫表示，DHCS推出的加強護理管理項目（Enhanced Care Management，ECM）幫助受保人使用醫療福利，了解每個人的具體情況，從而制定個性化的方案，比如派社區醫護人員陪伴患者看病、安裝家庭安全監控等。

該廳另一位官員道森（Anastasia Dodson）表示，有些人同時符合加州白卡和聯邦醫保（Medicare）的申請條件，是可以雙重受保的。DHCS目前和加州12 個縣合作，提供雙重白卡和聯邦醫保的整合計畫，幫助受保人最大化使用其醫保福利，預計到2026年時，全加州都可以享受整合計畫。同時，道森還分享到，白卡現在對申請者消除資產限制（例如銀行帳戶、財產和第二輛車），只看收入和家庭規模，也就是說更多人具備申請白卡的資格，可以善加利用。

來自老齡研究所的珍娜（Jenna La Plante）介紹了其所屬機構的職能，該機構服務白卡會員，並幫助他們進行醫療服務的過度，提供銜接服務。珍娜指出，目前其服務在加州九個縣進行，提供不同語言的支持，爭取更多健保公司合作，擴大服務社群。

積極獨立自由生活社區(Communities Actively Living Independent and Free)的主要服務對象也以殘障人士和遊民為主，項目主任麥登（Carrie Madden）指出，會主動聯繫潛在的服務對象，了解其需求，為殘障人士和遊民提供住所、食物和各種資源。

白卡 加州 醫保

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