KCON韓流盛典26-28日登場 CW網路直播

KCON韓流盛典洛杉磯站將於26日至28日在洛杉磯會展中心舉辦。（主辦方提供）

全世界最大型的韓國文化展覽會及音樂節KCON韓流盛典洛杉磯 站將於26日至28日在洛杉磯會展中心舉辦，和往年不同的是，今年會同時在CW Network上直播主舞台音樂會。韓流慶典為期三天，全天舉辦各種粉絲活動和現場表演，且每晚都有M COUNTDOWN舉辦的三場大型音樂會。

今年主辦方CJ ENM 宣布28 日（星期日）太平洋時間下午5點（東部時間晚上8點）在CW Network上直播 KCON LA 2024 的主舞台音樂會。這標誌著韓國流行音樂表演節目首次在美國國家電視台黃金時段現場直播。收看CW的KCON LA 2024直播的觀眾可期待看到韓國流行音樂直播電視製作的頂峰，多名表演者會以精確編舞表演他們最熱門的歌曲。

The CW和CJ ENM之間的合作凸顯韓流粉絲群體在美國的力量，在過去的十年裡，KCON促進韓國流行音樂的全球崛起，將韓國藝術家推向全球音樂界。

全世界最大型的韓國文化展覽會及音樂節KCON每年都吸引大批粉絲。（本報檔案圖）

今年由三星 Galaxy作為冠名贊助商的KCON LA 比以往規模更大，且提供更多日間舞台、節目和內容，為洛杉磯K-pop粉絲帶來更加活躍的節日氛圍。明星陣容包括A.C.E、APOKI、BIBI、BOYNEXTDOOR、CRAXY、DRIPPIN、DXMON、ENHYPEN、god、HYOLYN、I-LAND 2、INI、Isaac Hong、 Jeon Somi、 Jo Yuri、Kep1er、ME:I、NCT 127、NMIXX、P1Harmony、POW、STAYC、TAEMIN、TWS、ZEROBASEONE、ZICO。因為電視劇「眼淚女王」再次引起矚目的演員金秀賢和前SF9組合成員的路雲將擔任音樂會的主持人。

每年KCON都匯集來自全美各地的韓流粉絲度過一個周末的音樂欣賞和文化慶祝活動。在慶典期間將舉辦專題討論會、購物、餐飲等活動，會展中心是韓流盛典重頭戲之一，屆時現場會聚集著各式攤位，除了傳統的學跳舞、和人形牌合影、試用韓國美妝，還有韓國美食體驗和各種輪盤抽獎等。

洛杉磯2024年KCON活動地點：1111 S Figueroa St., Los Angeles, CA 90015。