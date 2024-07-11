華醫首感染新冠 血檢證疫苗有用

華醫林永健表示，自己的血檢結果表明新冠疫苗不能完全防止感染，但可減輕症狀。（受訪者提供）

自2020年疫情 爆發以來，華人醫師林永健一直未感染過新冠病毒；但在新一波疫情的肆虐下，林永健也不幸中招。不過，他最近通過自己感染後的血檢結果，得出了有關疫苗 功效的實證，並呼籲年長者及時接種疫苗。

身為一線的醫護工作者，西達賽奈醫院（Cedars-Sinar）醫生林永健是南加地區最早一批接種疫苗的人，他也自2020年接種第一針輝瑞疫苗起，一直定期向美國雅培實驗室（Abbott Laboratories）捐贈自己的血液樣本，以協助疫苗抗體研究。在2023年11月的最後一次血檢中，他體內的抗體值為14081.22AU/ml (Absorbance units per milliliter )，是陽性值的282倍。

然而在最近的一次春季旅行中，林永健的「零感染紀錄」被打破，他第一次感染了新冠病毒。在感染後的一個月，他將自己的血液樣本送檢。

林永健的抗刺突蛋白（S protein）的IgG抗體結果；該指標用於檢驗體內防御性抗體水平。該數值大於陽性值50時，表示抗體水平具有防禦力。

根據近日收到的結果，林永健體內用於檢測 感染史的抗核膜蛋白(N protein)的IgG抗體已發生明顯變化；在過去幾年裡，他的這項檢測結果一直在0.03至0.05之間，小於陽性值1.40；而這次感染後，抗核包膜抗體已升高至5.79，顯示他確實感染了新冠。

另一項檢測對象是抗刺突蛋白（S protein）的IgG抗體，這是一種在接種疫苗或自然感染後由免疫系統產生的抗體，用於阻止病毒進入宿主細胞，是檢驗體內抗體水平的主要指標。該數值大於陽性值50時，表示體內抗體水平對病毒具有防禦力。林永健的結果顯示，他體內的抗刺突蛋白的IgG抗體高達22024.57，是陽性值的440倍；也是他最後一次抗體結果14081.22 的兩倍。

林永健指出，「這項檢測結果可以說明一個問題，雖然新冠病毒不斷出現變異株，但病毒的主體並沒有改變，感染新冠後產生的抗體與接種疫苗所產生的抗體相同；也就是說，儘管市面上可接種的疫苗無法跟上最新變異的亞體病毒，但仍然有效。」

另一方面，林永健作為首次感染者，只有輕度發燒、咳嗽、喉嚨痛和疲憊的症狀，甚至都沒有影響他的旅行。林永健指出，通常來說，初次感染新冠的人，症狀都較為嚴重，這表明疫苗對減輕症狀方面是有幫助的。

呼籲體弱老人要打疫苗

所以他認為，新冠疫苗雖然並不能完全防止感染，但確實可以減輕感染後病情的嚴重程度。雖然目前新冠病毒感染的變異亞體引起感染的病情和症狀相對比較輕，但根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，至少有38個州的感染人數正在增加，因新冠感染入院和死亡的人數也在上升。

他強調，「雖然目前新冠疫苗對身體的影響仍缺乏臨床驗證數據，但70歲以上的老人，尤其是有基礎病和免疫性疾病的患者，應該及時接種疫苗，以減輕病情和降低住院死亡率。」

CDC數據顯示，年齡和健康狀況，直接決定了病毒對個人健康的影響力；在所有感染新冠入院的患者中，約70%為65歲或以上的年長者。