FLiRT變異株成主流 染疫前後都會傳染

CDC日前發布新版疫苗接種建議：6個月及以上的所有人，無論以前是否接種過新冠疫苗，都被建議去接種疫苗。（示意圖取自Pexel）

過去幾個月，「FLiRT」已取代「JN.1」，成為主導新冠疫情 的最新變異株；聯邦衛生部數據表明，這種傳染性更強的病毒，正導致愈來愈多的人被送進急診室並死亡。面對新一輪感染高峰和新冠病毒的變異，我們了解多少，又該如何應對？

洛杉磯縣新冠日均感染病例自5月起大幅上升。（洛杉磯縣公共衛生廳）

聯邦疾病管制與預防中心（CDC ）指出，截至6月22日的兩周內，全國預估的新冠病毒樣本中有62.9%屬於FLiRT，高於一個月前的45.3%。在洛杉磯縣，FLiRT也導致新冠感染病例自5月起激增。洛縣公共衛生廳截止7月3日的數據顯示，過去一周洛縣每日因感染入院的平均人數為197人，急診室被歸為與新冠病毒相關病例占比2.3%；死亡人數約1人。

關於病毒變體的差異，CDC解釋，如果把病毒想像成一棵樹的生長和分支，樹上的每個分支都與其他分支略有不同。自大流行開始以來，人們就已經對這些微小的差異或變異進行了研究和識別；「某些變異病毒更容易傳播，或對治療及疫苗 產生抵抗力」。

掀起新一波疫情高峰的新變種有何不同？病毒學家、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)分子微生物學和免疫學教授佩Andy Pekosz指出，「FLiRT」是對整個變體家族的描述，包括KP.2、JN.1.7，以及以KP或JN開頭的任何其他變體；這些變體獨立地獲得了同一組突變，稱為趨同演化（Convergent Evolution）。就症狀而言，目前並未發現變體有何不同。但Pekosz強調，雖然人們的症狀更加輕微，但這並不是因為病毒變得更溫和，而是人們免疫力的增強。

在傳播時間上，Pekosz指出，FLiRT與JN.1以及先前的Omicron類似，在接觸後可能需要五天或更長時間才會出現症狀，但不同的是，症狀出現的時間更早。此外，在出現症狀前的一到兩天以及症狀消退後的若干天，感染者具有傳染性。

美國目前可接種的新冠疫苗，是去年9月針對XBB.1.5變種推出的疫苗，對去年冬季變體JN.1有很好的防護作用。 但對FLiRT也同樣有效嗎？

Pekosz指出，JN.1和FLiRT之間只存在一兩個氨基酸的區別，因此仍有許多其他抗原位點可以結合成抗體；因此，針對JN.1的抗體能夠為FLiRT提供相當強大的保護。「但早於JN.1的抗體不太可能提供那麼多的保護。」

CDC主任Mandy Cohen，在新版疫苗推出前，仍然建議未接種過新冠疫苗的民眾，先接種現有的疫苗。CDC數據顯示，接種現有新冠疫苗的人群，比未接種人群獲得了更好的疾病預防和住院的保護。

此外，接種疫苗的另一個作用，是減少長效新冠病毒（Long COVID-19，又稱新冠後遺症） 的發病風險。長效新冠病毒可能在急性感染期間或之後出現。

6月27日，CDC發布了針對2024-2025年新版疫苗的接種建議：6個月及以上的所有人，無論以前是否接種過新冠疫苗，都應接種新版新冠疫苗，以防止今年秋季和冬季可能爆發的嚴重疫情。莫德納（Moderna）、Novavax和輝瑞（Pfizer）將於今年稍後推出更新版新冠疫苗。

有意接種新冠疫苗的民眾，可透過登陸網址vaccines.gov，或撥打800-232-0233查詢附近的疫苗接種點。