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速食業者夏令營美食吃到飽 歡迎21歲以上成年人

洛杉磯訊
塔可鐘8月17至18日周末舉辦的暑期美食夏令營，地點距離聖地牙哥機場約30分鐘車程的一處度假村。（Taco Bell）
塔可鐘8月17至18日周末舉辦的暑期美食夏令營，地點距離聖地牙哥機場約30分鐘車程的一處度假村。（Taco Bell）

塔可鐘（Taco Bell）又出新噱頭，他們計畫在8月17至18日周末舉辦暑期美食夏令營，邀請粉絲們到聖地牙哥度假村，享受美食和愉快無限供應的精采周末。

塔可鐘全美首席營銷執行長Taylor Montgomery在聲明中表示，21歲或以上的成年人都可以參加距離聖地牙哥機場約30分鐘車程的一處度假村活動，那兩天，你可以像退休人一樣完全按照自己想要的方式體驗生活。

塔可鐘設計的這一暑期美食與娛樂體驗取名「The Cantinas」，The Cantinas也是塔可鐘近年推出的最新玉米餅系列美食的全稱。

塔可鐘位於爾灣的一家分店9日起，已開始出售The Cantinas暑期美食夏令營門票，其中50元為日票入場券；周末入場券為150元。一日通行證的持票者可帶一位客人進入場地，享受全場娛樂、餐飲的全部權限。周末會員資格還包括從日票到過夜住宿的所有權限。

玉米餅美食粉絲們最關心的是塔可鐘的這次美食夏令營能吃到哪些食物？塔可鐘的答案相當豪爽：塔可鐘所有最受歡迎的美食都不會缺少，還有一些你意想不到的美食， 包括最近亮相的酒吧雞肉捲餅、雞肉玉米餅、酒吧雞肉碗、五層牛肉捲餅以及推出全新「夏季燒烤」菜單，都可期待。

現場的娛樂項目包羅萬象，從低強度運動到老式藝術和手工藝，比如高爾夫、網球、匹克球等活動以及編織和繪畫等等，隨便你選，你還可以全天參加果嶺、自然漫步、地滾球、槌球和其他由慢節奏的活動。擁有還提供住宿，玩累了還可以睡個午睡。

不過主辦單位提醒，每人限購一張門票。一旦購買門票就不能轉讓，也不能退票，原始登記的姓名與客人抵達時政府簽發的身分證件和信用卡上的姓名需一致。

聖地牙哥 退休 信用卡

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