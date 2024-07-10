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洛杉磯托兒所 爆膠帶封嘴虐童 解僱教師及2助教

洛杉磯訊
洛杉磯一家托兒所教師涉嫌虐童，包括用膠帶封嘴、拉扯耳朵等行為，引發家長強烈不滿，學校已解僱涉事人員，目前全案仍在調查中。（abc7電視台畫面）
洛杉磯一家托兒所教師涉嫌虐童，包括用膠帶封嘴、拉扯耳朵等行為，引發家長強烈不滿，學校已解僱涉事人員，目前全案仍在調查中。（abc7電視台畫面）

洛杉磯縣格蘭那達岡（Granada Hills）一家蒙特梭利托兒所近日捲入虐童醜聞。多名家長指控該園一名教師涉嫌長期對幼童施暴，行為包括拍打背部、拉扯耳朵，甚至用膠帶封嘴巴。事發後，涉事教師及兩名助教已遭解僱，但家長們對學校的處理方式不滿，認為反應過於遲緩。

據五位匿名母親表示，她們已計畫讓孩子退學。其中一位母親描述，「當我問兒子是否被拔耳朵時，他沉默了一會兒，似乎不願承認，因為他想做個好孩子。」另一位四歲女童的母親則透露，她的女兒講述在教室裡看到的情況時，認為嘴上貼膠帶是完全正常的事。

面對指控，格蘭那達岡蒙特梭利托兒所發表聲明稱，管理層7月3日獲悉此事後，隨即展開「迅速徹底的調查」，最終決定解僱一名教師和兩名助教。學校強調「我們絕不容忍任何形式的虐待和體罰。」然而，多位家長對學校的說法提出質疑。他們聲稱早在去年秋季就向校方反映問題，但遭到忽視。一位母親更指出，學校管理人員曾為教師辯護，稱使用膠帶只是「為了示範目的」。

這起事件也給幼童們造成嚴重的心理創傷。一位母親情緒激動地表示，她四歲的孩子曾說想死，覺得學校裡沒有人喜歡他，覺得老師對他很刻薄。儘管母親不斷安慰孩子，但孩子仍表現出對學校的抗拒。目前，家長們已向警方報案，並考慮提起民事訴訟。

洛杉磯

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