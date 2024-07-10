橙縣蚊子驗出致命西尼羅病毒 對長者危害大

橙縣的蚊子樣本今年首次檢測出西尼羅病毒。(Pexels)

橙縣 官員警告居民，當地的蚊子樣本在今年首次檢測 出西尼羅病毒（West Nile）陽性。該病毒一旦傳染給人類，尚無有效的治療方法，對老年人健康的危害更大，嚴重情況可能導致腦膜炎和癱瘓。

根據橙縣蚊子和病媒控制區（Orange County Mosquito and Vector Control District, OCMVCD）發布的新聞稿，受感染的蚊子樣本是在杭廷頓灘（Huntington Beach）收集的，該海灘一直是西尼羅病毒活動的高風險地區。

研究表明，感染者可能會出現的症狀包括發燒、身體疼痛、皮疹、噁心、嘔吐和頭痛，老年人和有健康問題的人可能出現更嚴重的狀況。最容易出現感染併發症的人包括50歲以上的長者，患有糖尿病、癌症 、高血壓、腎臟疾病的人，免疫功能低下的人，器官移植接受者或最近有化療史的人。

新聞稿指出，在杭廷頓灘，受感染的蚊子是在Newland街、Adams大道、Bushard街和Atlanta大道附近收集的。官員表示，工作人員將繼續監測該地區，並採取相關控制措施，以防止蚊子進一步繁殖，受影響地區也會張貼警告標誌。