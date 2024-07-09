洛杉磯愛國歌曲賽 紀念七七抗戰87周年

愛國歌曲比賽，吸引眾多僑胞參與，通過歌聲傳遞對中華民國台灣的支持。（記者張庭瑜／攝影）

為紀念七七抗戰87周年，羅省國際傑人會與中華民國 退伍軍人協會南加 州分會，7日在洛杉磯華僑文教中心舉辦第三屆「國際傑人盃愛國歌曲歌唱大賽」。

男子組冠軍朱文俊、亞軍劉正、季軍徐仕林,以及女子組冠軍范莉莉、亞軍張馨文、季軍單欣等獲獎選手一同登台,接受頒獎並合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

羅省國際傑人會會長曹靜永表示，舉辦愛國歌曲比賽的目的在於紀念中華民族偉大壯烈的抗戰史實，透過歌聲傳遞情感，不僅讓大家共聚一堂，也彼此勉勵，繼續支持中華民國，並希望藉此喚醒海外華人 的愛國情操，讓年輕世代了解歷史。今年的比賽新增了多首台語愛國歌曲，如「愛拚才會贏」、「快樂的出帆」等，希望吸引更多人參與。洛僑中心主任陳敏永在致詞時表示，沒有烈士先賢的付出與犧牲，就沒有中華民國台灣今日的民主自由與富庶康樂。他感謝羅省國際傑人會舉辦愛國歌曲比賽，凝聚了各界人士，無論種族、宗教、黨派，共同支持台灣的自由民主。

陳敏永對羅省國際傑人會舉辦此次愛國歌曲比賽表示感謝，認為活動成功凝聚了跨越種族、宗教、黨派的各界人士，共同為支持台灣的自由民主而齊聚一堂。（記者張庭瑜／攝影）

擔任評審的退伍軍人協會南加分會理事長楊震南表示，愛國歌曲比賽旨在發揚愛國情懷和傳遞使命感，雖然很多參賽者是「志在參加」而不看重名次，但所有參賽者的水平都非常不錯。他很高興能再次參與這個有意義的活動，並上台獻唱「黃埔軍魂」。

評審老師因其專業評價和辛勤付出而獲頒表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

活動特別設置最佳人氣獎，由觀眾現場投票決定，現場氣氛熱烈。活動結束後，許多觀眾表示，通過這樣的紀念活動，不僅重溫了歷史，也增強了愛國情懷。而參與嘉賓包括亞凱迪亞市（Arcadia）市議員王愛琳、泛美中華會館執行長張自豪、中華會館副主席司徒展環、美國越棉寮華人團體代表羅明等人。

曹靜永期望藉此活動向年輕一代傳遞歷史意義，喚醒僑胞愛國情操。（記者張庭瑜／攝影）

比賽結果方面，男子組冠軍由朱文俊以國、台雙語演唱「惦台灣這個好所在」獲得，並同時摘得「最佳人氣獎」；亞軍為劉正演唱的「古月照今塵」，季軍及服裝造型獎由身著白色軍官制服的徐仕林獲得。女子組冠軍為范莉莉演唱的「古月照今塵」，亞軍張馨文和季軍單欣皆選唱了「明天會更好」。