我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

洛杉磯愛國歌曲賽 紀念七七抗戰87周年

記者張庭瑜／洛杉磯報導
愛國歌曲比賽，吸引眾多僑胞參與，通過歌聲傳遞對中華民國台灣的支持。（記者張庭瑜／攝影）
愛國歌曲比賽，吸引眾多僑胞參與，通過歌聲傳遞對中華民國台灣的支持。（記者張庭瑜／攝影）

為紀念七七抗戰87周年，羅省國際傑人會與中華民國退伍軍人協會南加州分會，7日在洛杉磯華僑文教中心舉辦第三屆「國際傑人盃愛國歌曲歌唱大賽」。

男子組冠軍朱文俊、亞軍劉正、季軍徐仕林,以及女子組冠軍范莉莉、亞軍張馨文、季軍單...
男子組冠軍朱文俊、亞軍劉正、季軍徐仕林,以及女子組冠軍范莉莉、亞軍張馨文、季軍單欣等獲獎選手一同登台,接受頒獎並合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

羅省國際傑人會會長曹靜永表示，舉辦愛國歌曲比賽的目的在於紀念中華民族偉大壯烈的抗戰史實，透過歌聲傳遞情感，不僅讓大家共聚一堂，也彼此勉勵，繼續支持中華民國，並希望藉此喚醒海外華人的愛國情操，讓年輕世代了解歷史。今年的比賽新增了多首台語愛國歌曲，如「愛拚才會贏」、「快樂的出帆」等，希望吸引更多人參與。洛僑中心主任陳敏永在致詞時表示，沒有烈士先賢的付出與犧牲，就沒有中華民國台灣今日的民主自由與富庶康樂。他感謝羅省國際傑人會舉辦愛國歌曲比賽，凝聚了各界人士，無論種族、宗教、黨派，共同支持台灣的自由民主。

陳敏永對羅省國際傑人會舉辦此次愛國歌曲比賽表示感謝，認為活動成功凝聚了跨越種族、...
陳敏永對羅省國際傑人會舉辦此次愛國歌曲比賽表示感謝，認為活動成功凝聚了跨越種族、宗教、黨派的各界人士，共同為支持台灣的自由民主而齊聚一堂。（記者張庭瑜／攝影）

擔任評審的退伍軍人協會南加分會理事長楊震南表示，愛國歌曲比賽旨在發揚愛國情懷和傳遞使命感，雖然很多參賽者是「志在參加」而不看重名次，但所有參賽者的水平都非常不錯。他很高興能再次參與這個有意義的活動，並上台獻唱「黃埔軍魂」。

評審老師因其專業評價和辛勤付出而獲頒表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）
評審老師因其專業評價和辛勤付出而獲頒表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

活動特別設置最佳人氣獎，由觀眾現場投票決定，現場氣氛熱烈。活動結束後，許多觀眾表示，通過這樣的紀念活動，不僅重溫了歷史，也增強了愛國情懷。而參與嘉賓包括亞凱迪亞市（Arcadia）市議員王愛琳、泛美中華會館執行長張自豪、中華會館副主席司徒展環、美國越棉寮華人團體代表羅明等人。

曹靜永期望藉此活動向年輕一代傳遞歷史意義，喚醒僑胞愛國情操。（記者張庭瑜／攝影）
曹靜永期望藉此活動向年輕一代傳遞歷史意義，喚醒僑胞愛國情操。（記者張庭瑜／攝影）

比賽結果方面，男子組冠軍由朱文俊以國、台雙語演唱「惦台灣這個好所在」獲得，並同時摘得「最佳人氣獎」；亞軍為劉正演唱的「古月照今塵」，季軍及服裝造型獎由身著白色軍官制服的徐仕林獲得。女子組冠軍為范莉莉演唱的「古月照今塵」，亞軍張馨文和季軍單欣皆選唱了「明天會更好」。

中華民國 南加 華人

上一則

狗遭「封口」棄置荒野 　洛杉磯警方要追狠心人

下一則

晨光基金會頒獎學金 34人獲獎

延伸閱讀

狗遭「封口」棄置荒野 　洛杉磯警方要追狠心人

狗遭「封口」棄置荒野 　洛杉磯警方要追狠心人
美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落

美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落
LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船
Costco擬在洛建住商社區 有800戶及「最先進好市多」

Costco擬在洛建住商社區 有800戶及「最先進好市多」
VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應

VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應
政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年

政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到