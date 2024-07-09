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洛縣遊民安置計畫 西柯汶那官民反對

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣Pathway Home計畫在西科汶那市設立的遊民安置處Five Star Inn。（取自TripAdvisor網站）
洛杉磯縣Pathway Home計畫在西科汶那市設立的遊民安置處Five Star Inn。（取自TripAdvisor網站）

洛杉磯縣遊民安置計畫「Pathway Home」近日在向西柯汶那市（West Covina）說明時遭受重大挫敗，不僅五名議員中的四人反對，近九成的居民也不支持，將當地「Five Star Inn」改建為74間遊民住宅的案子只能暫時擱置。這間二星級汽車旅館位在I-10公路旁，靠近Garvey Avenue與Citrus Street路口，經費來自Measure H。

「Pathway Home」6月間已經辦過說明會，7月初這次是要爭取市議員的同意。舉行當天，30多位反對民眾提前20分鐘到場舉牌抗議，會中除了有人要求罷免市長塔巴塔拜（Brian Calderon Tabatabai），還因為激烈口角導致暫停，說明會變成四個小時的民意論壇，40位居民發言就占去兩小時。最後，五名議員中的四名在場者，代理市長吳桐淮（Tony Wu）、Rosario Diaz、Letty Lopez-Viado、Ollie Cantos一致反對。

洛縣Homeless Initiative的代表 Carter Hewgley隔天告訴南加新聞集團，雖然縣府可以不顧議員意見逕自推動，但Pathway Home的重點就在縣市合作，因此在獲得西柯汶那市的同意之前不會強推。同時，因為西柯汶那市表示他們也有自己的安置計畫，因此縣府希望盡快收到並繼續推動合作，畢竟Pathway Home目前其實也只在規劃階段，還未與Five Star Inn正式簽約。

反對意見整合起來為以下三點：第一，柯汶那谷聯合學區詢問了1300個學生家庭，結果88%不支持，只有9.8%同意。第二，Five Star Inn離學校與店家太近，會衍生安全問題。第三，市長塔巴塔拜亂花經費，市政規劃委員Brian Gutierrez說塔巴塔拜不好好改善市區，卻同意改建旅館、允許犯罪事件就在停車場發生。

但少數支持者則認為，Pathway Home可以改善Five Star Inn與周邊的生活條件，也能讓小孩知道，無家可歸的鄰居也有更人道的安置方式。

遊民 洛縣 南加

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