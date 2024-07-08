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加州槍枝店信用卡銷售有特定代碼 以利追蹤

洛杉磯訊
加州信用卡公司被要求提供特定的槍枝商店零售代碼。（示意圖，取自pixabay）
加州信用卡公司被要求提供特定的槍枝商店零售代碼。（示意圖，取自pixabay）

洛杉磯ABC7電視台報導，加州自7月1日起實施一項新法，要求信用卡公司如威士卡（Visa）、萬事達卡（Mastercard）向銀行提供特定零售代碼分配給槍枝商店，以便追蹤其銷售情況。科羅拉多州和紐約州的立法者也緊隨加州的步伐。

然而與此同時，過去16個月裡，包括喬治亞州、愛荷華州、田納西州和懷俄明州在內的17個由共和黨主導的州，通過了禁止使用或限制槍枝商店代碼的法案。這些州的法律雖然生效日期不同，但基本都允許州檢察長對使用代碼的金融機構提起訴訟並可能罰款。

在過去，銷售槍枝的商店，一些被歸類為體育用品商店，另一些則被歸為雜貨和零售專賣店。2022年，位於日內瓦的國際標準化組織（International Organization for Standardization）採用了新的槍枝和彈藥商店分類代碼。主要信用卡公司起初表示將採用該代碼，但在保守派政客和槍枝行業的壓力下退縮了。

此次生效的加州新法要求信用卡公司於1日前，向銀行和金融機構提供槍枝代碼。這些機構隨後有數月時間來確定哪些商戶應被歸為槍枝商店，並於明年5月1日之前派給他們新代碼。威士卡作為全國最大的支付網絡，最近更新了其商戶數據手冊，添加了槍枝代碼以符合加州的法律。

不過，即使有了槍枝商店的代碼，也無法確定某筆交易是購買步槍，還是保險箱或其他如狩獵服裝等產品。

截然相反的政策凸顯了各州及兩黨間的分歧。民主黨議員和槍枝管制倡議者，希望新的零售追蹤代碼能幫助金融機構，標記可疑的槍枝相關購買行為，並報告給執法機構，從而可能防止大規模槍擊事件和其他犯罪行為。共和黨議員和槍枝權利支持者則擔心，零售代碼可能會對那些並未做錯事的槍枝買家，產生無理懷疑。

在其他槍枝政策上也是如此，例如民主黨主導的新墨西哥州，今年收緊了對沒有隱蔽攜槍許可證者（concealed-carry permits）的法律，要求購買槍枝須等待七天；而共和黨主導的路易斯安那州將於7月4日成為第29個允許居民在無需許可證的情況下，攜帶隱藏槍枝的州。總而言之，圍繞槍枝管理的爭論，勢必會繼續在全國各地激烈進行。

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