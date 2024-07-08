VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應

夏巴龍公園聚集數百名身穿綠色T恤的復蔬公益路跑參與者。（記者張宏／攝影）

為響應聯合國環境環保號召、並推動佛光山國際佛光會所提倡的當代地球永續「環保與心保」理念，國際佛光會洛杉磯 協會於7日在哈岡風景秀麗的夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）舉辦「VEGRUN全球復蔬公益路跑」──蔬出愛為幸福而跑活動。來自南加各地400多名華人 身穿綠色T恤積極參與。

影音來源：記者張宏

蓋博市長吳程遠（左一）、市議員丁言愉（右一）為西來寺住持慧東（左二）和佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫送上感謝狀。（記者張宏／攝影）

7日一早夏巴龍公園就聚集身穿綠色T恤的「綠色軍團」，他們都是參與這次活動的民眾。大家來自四面八方，西來寺主持慧東法師表示，西來寺已舉辦此類活動數年，但今年人數參與超過往年。參與VegRun復蔬路跑，為公益盡一份心力，同時也讓地球更加美好。透過推廣蔬食，可減緩地球暖化，實現環境保護的目標。這不僅是一場運動，更是一次關注氣候變遷 及環境保護的行動。鼓勵大家放下自我，去保護環境，盡量使用環保物品，減少一次性物品和塑料的使用。同時通過跑步把身體照顧好，減少碳排放。

參與VEGRUN復蔬路跑，為公益盡一份心力。（記者張宏／攝影）

他說，活動持續三個月時間，這期間參與民眾跑步健走的里程都會計算在公益路跑活動內，累計每20公里，就會有善心人士捐贈一棵樹苗，再把樹種下。

國際佛光會洛杉磯協會於7日在哈岡風景秀麗的夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）舉辦「蔬出愛，為幸福而跑」VEGRUN全球復蔬公益路跑活動。（記者張宏／攝影）

佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫表示，活動受到佛光會信眾的大力支持，此舉是為更好推廣「VegRun全球復蔬公益路跑」活動，展現洛杉磯佛光人透過公益活動對環境的關注和熱愛。除舉辦「VegRun公益路跑」活動，還舉辦攝影比賽，通過影像留下的精彩瞬間，傳遞同體共生、互助互愛的集體創作精神。

大家可在運動後坐下來品茶。（記者張宏／攝影）

即日至9月25日前的協會、分會VegRun活動攝影作品皆可報名。參加對象以佛光會員或參與活動的佛光家人、佛光之友為主。可通過Google Form 上傳照片。也歡迎相關單位，如西來大學、西來學校、童軍、交響樂團等單位參加。作品主要突出VegRun活動當日佛光人的精神面貌等。詳情可見https://la.blia.org/2024vegrun/。

聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、哈岡華人協會會長方孝偉和副會長張國興等人參與。