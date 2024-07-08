華埠大聯盟國慶野餐 舞蹈、魔術…熱鬧

美國洛杉磯華埠大聯盟）6日在蒙特利公園市市府後面草坪舉辦美國國慶野餐活動。（記者張宏／攝影）

美國洛杉磯華埠 大聯盟（Chinese Americans Unity Alliance）6日在蒙特利公園市舉辦國慶野餐活動，現場百餘人一起品嘗美食水果，欣賞節目，充滿熱烈的節日氣氛。

聯邦眾議員趙美心（左四）為洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左五）和華埠大聯盟名譽主席陳楚華（左三）等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

活動現場熱鬧非凡，舞蹈表演、魔術等節目，吸引大人小孩目不轉睛觀看；現場還準備了水果和中式午餐，以及吃冰棍大賽的獎品。主辦方洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮表示，這是華埠大聯盟自成立以來第一次以野餐會的形式慶祝美國國慶，目的是希望通過野餐的形式拉近距離，加強溝通互動，增進感情。既然身在美國，華人 要展示出社區融入感，回饋社區，如趙美心 等民選官員，都是華人努力推選出來，代表華人發聲的代表。

現場不僅匯集中華會館的華埠老僑，也有新僑代表，展現新老華僑團結和諧的一面。（記者張宏／攝影）

他說，大聯盟也一直秉承「善心關懷老人」為理念，並在節日之際，召集會員一同敬老，邀請很多老人家參與。華埠大聯盟名譽主席陳楚華還贊助全場水果等食物，很多僑團首長出錢出力熱心樂助，促成這次野餐會，讓長者開心過節。

在活動現場熱鬧非凡，不僅有舞蹈表演還有魔術。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、蒙市市議員羅霈霆、阿罕布拉市長Sasha Renée Pérez等民選官員出席。趙美心表示，美國建國幾百年來，華人對美國貢獻良多，如在二戰期間約有2萬名華人士兵奔赴現場為保衛和平浴血奮戰。如今在美的華僑依然發揮積極的影響力，華埠大聯盟雖然成立僅一年多，但是在社區已日漸發揮帶頭作用。不僅舉辦春節慶祝活動，參加金龍大遊行，慰問養老院的長者，舉辦社區安全活動，在蒙市槍擊案時也慰問受害者家屬，展示出華人對社區的服務精神。

聯邦眾議員趙美心（中）和馬樹榮（右）合影。（記者張宏／攝影）

現場不僅匯集中華會館的華埠老僑，也有新僑代表，包括南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、粵港澳大灣區企業家商會主席林達堅、美國華人婦女聯合會會長張嫻等人。