我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

小提琴家陳銳 16日攜手洛杉磯愛樂IG粉絲百萬 幽默搞笑介紹作曲家、樂曲 再登好萊塢露天劇院

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
世界級台裔小提琴家陳銳（Ray Chen）將於16日在好萊塢露天劇院演出。（官網及經紀公司CAMI Music）
世界級台裔小提琴家陳銳（Ray Chen）將於16日在好萊塢露天劇院演出。（官網及經紀公司CAMI Music）

世界級台裔小提琴家陳銳（Ray Chen）將於7月16日晚上8時在好萊塢露天劇院（Hollywood Bowl），與洛杉磯愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic，簡稱LA Phil）及德國青年指揮家David Afkham，合作演奏柴可夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」。

這是柴可夫斯基唯一的小提琴協奏曲，演奏者必須技藝精湛，還需體力充沛、精神高度集中，才能充分詮釋作品中的深厚情感和戲劇性。

陳銳1989年出生於台灣，15歲時考入柯蒂斯音樂學院，師從小提琴大師、教育家羅桑（Aaron Rosand）。19歲時奪得梅紐因國際青少年小提琴大賽（Menuhin Competition）第一名；20歲時又奪得比利時伊莉莎白王后國際音樂大賽（Queen Elisabeth Competition）小提琴第一名，是當年所有參賽選手中年紀最小的。

 此後，他開啟了職業演奏生涯，定期與最負盛名的交響樂團合作，並與古典音樂國際知名廠牌簽約，錄製、發行專輯。他目前演奏的是日本音樂財團（Nippon Music Foundation）提供的1714年「海豚」史特拉底瓦里小提琴。這把樂器曾經屬於歷史上最偉大的小提琴家之一海菲茲 （Jascha Heifetz）。

自2018年在好萊塢露天劇院初登台之後，陳銳便成為洛杉磯的常客，被洛杉磯時報盛讚為「他那一代最優秀的小提琴家之一」。2019年，他發起了「與陳銳同台演奏」（Play With Ray），從世界各地甄選了三位年輕的非職業小提琴手，邀請他們來到劇院，面向1萬多名觀眾與他一起演奏巴赫的雙小提琴協奏曲。他常常以創新的形式，激發年輕一代對古典音樂的關注和熱情，甚至還與合作者開發了「Tonic」音樂應用程式，以虛擬練習室的方式讓全世界的音樂好愛者相互切磋、彼此促進琴藝。

他活躍於社群媒體，在Instagram上擁有近百萬粉絲，YouTube頻道的訂閱人數超過50萬，在Reddit社區也經常與網友互動。他發布的視頻及短視頻常以幽默搞笑的方式介紹作曲家和樂曲、傳播古典音樂知識，再加上他本人外型帥氣、性格親和友好，在世界各地收穫了大批年輕粉絲。

此次音樂會購票可前往https://www.hollywoodbowl.com/events/performances/2937/2024-07-16/ray-chen-plays-tchaikovsky。觀眾席的指定區域可使用折扣碼「ATTHEBOWL」享受八折。

洛杉磯 好萊塢 社群媒體

上一則

FTC支招 若面試要求提供個資就煞車

下一則

臉書帳號被駭 Meta最多賠100元

延伸閱讀

好萊塢劇組吃什麼？吳彥祖公開餐盒…網：我幫你加個菜

好萊塢劇組吃什麼？吳彥祖公開餐盒…網：我幫你加個菜
加州音樂教師協會年會 黃煐媖、黃鐘醇獲獎

加州音樂教師協會年會 黃煐媖、黃鐘醇獲獎
民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車
22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員
唯一華人 97歲盧燕入選2025好萊塢星光大道名單

唯一華人 97歲盧燕入選2025好萊塢星光大道名單
好萊塢老牌男星比爾科布斯辭世 享耆壽90歲

好萊塢老牌男星比爾科布斯辭世 享耆壽90歲

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電