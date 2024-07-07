小提琴家陳銳 16日攜手洛杉磯愛樂IG粉絲百萬 幽默搞笑介紹作曲家、樂曲 再登好萊塢露天劇院

世界級台裔小提琴家陳銳（Ray Chen）將於16日在好萊塢露天劇院演出。（官網及經紀公司CAMI Music）

世界級台裔小提琴家陳銳（Ray Chen）將於7月16日晚上8時在好萊塢 露天劇院（Hollywood Bowl），與洛杉磯 愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic，簡稱LA Phil）及德國青年指揮家David Afkham，合作演奏柴可夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」。

這是柴可夫斯基唯一的小提琴協奏曲，演奏者必須技藝精湛，還需體力充沛、精神高度集中，才能充分詮釋作品中的深厚情感和戲劇性。

陳銳1989年出生於台灣，15歲時考入柯蒂斯音樂學院，師從小提琴大師、教育家羅桑（Aaron Rosand）。19歲時奪得梅紐因國際青少年小提琴大賽（Menuhin Competition）第一名；20歲時又奪得比利時伊莉莎白王后國際音樂大賽（Queen Elisabeth Competition）小提琴第一名，是當年所有參賽選手中年紀最小的。

此後，他開啟了職業演奏生涯，定期與最負盛名的交響樂團合作，並與古典音樂國際知名廠牌簽約，錄製、發行專輯。他目前演奏的是日本音樂財團（Nippon Music Foundation）提供的1714年「海豚」史特拉底瓦里小提琴。這把樂器曾經屬於歷史上最偉大的小提琴家之一海菲茲 （Jascha Heifetz）。

自2018年在好萊塢露天劇院初登台之後，陳銳便成為洛杉磯的常客，被洛杉磯時報盛讚為「他那一代最優秀的小提琴家之一」。2019年，他發起了「與陳銳同台演奏」（Play With Ray），從世界各地甄選了三位年輕的非職業小提琴手，邀請他們來到劇院，面向1萬多名觀眾與他一起演奏巴赫的雙小提琴協奏曲。他常常以創新的形式，激發年輕一代對古典音樂的關注和熱情，甚至還與合作者開發了「Tonic」音樂應用程式，以虛擬練習室的方式讓全世界的音樂好愛者相互切磋、彼此促進琴藝。

他活躍於社群媒體 ，在Instagram上擁有近百萬粉絲，YouTube頻道的訂閱人數超過50萬，在Reddit社區也經常與網友互動。他發布的視頻及短視頻常以幽默搞笑的方式介紹作曲家和樂曲、傳播古典音樂知識，再加上他本人外型帥氣、性格親和友好，在世界各地收穫了大批年輕粉絲。

此次音樂會購票可前往https://www.hollywoodbowl.com/events/performances/2937/2024-07-16/ray-chen-plays-tchaikovsky。觀眾席的指定區域可使用折扣碼「ATTHEBOWL」享受八折。