羅省中華會館歡度國慶、建樓72周年 活動精采紛呈

羅省中華會館成功舉辦系列活動慶祝美國國慶暨建樓72周年紀念。（本報記者／攝影）

羅省中華會館7月4日成功舉辦系列活動，慶祝美國國慶暨中華會館建樓72周年紀念，包括升旗典禮、向國父獻花、才藝比賽和慶祝晚宴。慶祝現場熱鬧非凡，不少民選官員、僑團領袖前來共同慶祝佳節。

眾人至華埠國父孫中山先生銅像前獻花。（本報記者／攝影）

11時，位於華埠 的中華會館大樓前已經站滿了人群，不少人一手持美國國旗、一手持中華民國 國旗，在為美國慶生的同時不忘中華民國的根。慶祝以升美國國旗、唱美國國歌拉開帷幕，接著升起中華民國國旗，唱國歌和升旗歌。

中華會館主席李金生表示，希望大家能享受這次的一系列活動，共祝美國國慶。（本報記者／攝影）

中華會館主席李金生表示，美國是自由民主的國家，讓國民能在此自由安全地生長，所以中華會館一直以來都會隆重慶祝美國國慶。李金生主席指出，今天同時是中華會館建樓72周年紀念，雙喜臨門。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育到場發言表示，在豔陽高照的天氣下，看到中華民國和美國國旗共同飄揚，不禁有些感動，這象徵著台美友誼永遠發展。張正育指出，中華會館一直支持國父理念，擁護自由民主，中華民國台灣剛舉行大選，美國的民主選舉也在進行中，民主國家最大的特色就是保障民眾的言論自由，中華民國台灣和美國共享民主自由的價值，也相信台美交流會越來越多。

中華孔校校董會主席馬培道表示，每年慶祝美國國慶時，中華會館都會同時升起中華民國的國旗，因為在感謝美國的同時，也要感謝國父為我們開闢天地，希望大家都能繼續支持兩個國家。泛美中華會館聯誼會張自豪指出，美國為新移民帶來希望和前景，是我們的第二故鄉，我們要感謝美國給予創造美好前程的自由與可能。

華埠股務中心執行長伍競群、韓華代表遲景林、南加大 專校友會會長吳典龍、加台聯會長儲錦琪、蒙市市議員Henry Lo、亞市市議員王愛玲、中華會館監事長胡卓球等嘉賓也先後致詞，慶祝美國國慶，也感謝中華會館的熱心與貢獻。

大會結束後，眾人至華埠國父孫中山先生銅像前獻花。下午1時，中華孔教學校禮堂舉辦華埠才藝比賽「Chinatown's Got Talent」，現場精采表演連連。晚上6時，眾人於華埠金龍酒家參與慶祝晚宴，各僑領共享節日歡樂時分。