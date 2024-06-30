我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

久違了 聖地牙哥喜迎2隻大熊貓

編譯陳盈霖╱綜合報導
雌熊貓鑫寶（聖地牙哥動物園）
雌熊貓鑫寶（聖地牙哥動物園）

惠堤爾日報報導，聖地牙哥動物園官員28日宣布，雲川（Yun Chuan）和鑫寶（Xin Bao）兩隻大熊貓，日前安全從中國抵達聖地牙哥，這是21年來第一次有兩隻大熊貓進入美國，也是自2019年聖地牙哥動物園將最後一批大熊貓送回中國後，再度迎來新的熊貓。

官員表示，野生動物健康和護理團隊正密切照護這兩隻熊貓，未來幾周他們將先適應新家，目前尚不知一般民眾何時能親眼目睹他們可愛樣貌。

自1987年大熊貓首次從中國借展到聖地牙哥以來，許多民眾一直期待著熊貓能再次回歸，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園今年2月簽署大熊貓保護合作協議，中國以「熊貓外交」（panda diplomacy）形式出賃熊貓到美國十年，加強兩國關係。

協議簽署後，聖地牙哥動物園一直在替大熊貓的來臨做準備，動物園改造原來熊貓棲息地和另一個相鄰的圍欄。聖地牙哥動物園野生動物聯盟（Wildfile Alliance）領導人和聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）日前至中國參加在四川省中國保護大熊貓研究中心（China Conservation & Research Center for Giant Pandas）舉行的大熊貓告別儀式。

動物園官員希望這對大熊貓能產下一兩隻幼崽。雄性大熊貓雲川，是2007年在聖地牙哥動物園出生、雌性大熊貓珍珍的兒子。雌性大熊貓鑫寶則出生於四川臥龍神樹坪熊貓基地。此前的熊貓保育計畫已產下六隻幼崽，且幫助動物園科學家開發熊貓幼崽存活技術，如熊貓奶配方等。

在兩隻熊貓抵達前，華府特區國家動物園在去年11月將其三隻熊貓送回中國後，美國僅剩喬治亞州亞特蘭大動物園有大熊貓。除聖地牙哥外，中國野生動物官員並與國家動物園（National Zoo）和舊金山動物園達成熊貓租借協議。

聖地牙哥將每年替這兩隻熊貓支付100萬元，這筆錢專門用於支持中國熊貓保育工作。

公熊貓雲川抵達聖地牙哥動物園（聖地牙哥動物園）
公熊貓雲川抵達聖地牙哥動物園（聖地牙哥動物園）

動物園 聖地牙哥 華府特區

上一則

橙縣11城市 允許合法販售煙火 施放時遠離房屋乾燥植被

下一則

平權法推翻 有色人種學生受害

延伸閱讀

雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地

雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地
中國2隻熊貓自四川來美 將落戶聖地牙哥動物園

中國2隻熊貓自四川來美 將落戶聖地牙哥動物園
21年來首見熊貓來美 5歲雲川+4歲鑫寶 聖地牙哥迎雙賓

21年來首見熊貓來美 5歲雲川+4歲鑫寶 聖地牙哥迎雙賓
陜西人阻七仔出國？ 網點名5頂流禁出境 秦嶺熊貓中心闢謠

陜西人阻七仔出國？ 網點名5頂流禁出境 秦嶺熊貓中心闢謠
大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子
金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」

金山動物園迎來大熊貓 動保組織阻止「沒準備好接受這份榮譽」

熱門新聞

台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

2024-06-25 00:26

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了