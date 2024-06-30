久違了 聖地牙哥喜迎2隻大熊貓

雌熊貓鑫寶（聖地牙哥動物園）

惠堤爾日報報導，聖地牙哥動物園 官員28日宣布，雲川（Yun Chuan）和鑫寶（Xin Bao）兩隻大熊貓，日前安全從中國抵達聖地牙哥，這是21年來第一次有兩隻大熊貓進入美國，也是自2019年聖地牙哥動物園將最後一批大熊貓送回中國後，再度迎來新的熊貓。

官員表示，野生動物健康和護理團隊正密切照護這兩隻熊貓，未來幾周他們將先適應新家，目前尚不知一般民眾何時能親眼目睹他們可愛樣貌。

自1987年大熊貓首次從中國借展到聖地牙哥以來，許多民眾一直期待著熊貓能再次回歸，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園今年2月簽署大熊貓保護合作協議，中國以「熊貓外交」（panda diplomacy）形式出賃熊貓到美國十年，加強兩國關係。

協議簽署後，聖地牙哥動物園一直在替大熊貓的來臨做準備，動物園改造原來熊貓棲息地和另一個相鄰的圍欄。聖地牙哥動物園野生動物聯盟（Wildfile Alliance）領導人和聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）日前至中國參加在四川省中國保護大熊貓研究中心（China Conservation & Research Center for Giant Pandas）舉行的大熊貓告別儀式。

動物園官員希望這對大熊貓能產下一兩隻幼崽。雄性大熊貓雲川，是2007年在聖地牙哥動物園出生、雌性大熊貓珍珍的兒子。雌性大熊貓鑫寶則出生於四川臥龍神樹坪熊貓基地。此前的熊貓保育計畫已產下六隻幼崽，且幫助動物園科學家開發熊貓幼崽存活技術，如熊貓奶配方等。

在兩隻熊貓抵達前，華府特區 國家動物園在去年11月將其三隻熊貓送回中國後，美國僅剩喬治亞州亞特蘭大動物園有大熊貓。除聖地牙哥外，中國野生動物官員並與國家動物園（National Zoo）和舊金山動物園達成熊貓租借協議。