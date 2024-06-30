合作療傷 蒙特利公園走出大型槍擊案陰影

華埠服務中心29日聯合主辦槍枝暴力預防研討會，多層面為民眾提供槍枝暴力預防資訊。左三為華埠服務中心執行長伍競群，中為蒙市副市長吳紹榮。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園大型槍擊 案走過17個月，大多數受害人家屬和現場目擊者正走出槍案陰影，重新開始正常生活。

29日參加槍枝暴力預防研討會的蒙市副市長吳紹榮表示，2023年除夕的大型槍擊案給整個華人社區造成重創，蒙特利公園市 居民的創傷首當其衝，蒙市與多方合作，全力為傷員和受害人家屬提供幫助，協助他們走出悲劇陰影。已經取得聯繫的受害人家屬，市府都在盡最大努力給與幫助。

過去17個月，洛杉磯華埠 服務中心主力承擔蒙市大型槍擊案受害人家屬的康復輔導工作。華埠服務中心執行總裁伍競群表示，到目前為止，絕大多數受害人的家屬已逐漸從悲痛和陰影中走出來，但還有少數家庭處於難解悲痛當中，華埠服務中心希望繼續努力跟他們溝通。他表示，部分受害人家屬難以從如此慘烈的悲劇中走出來，也是可以理解，需要給他們更多時間。

伍競群表示，槍擊案之後，多個組織通力合作，想方設法為受害人家屬療傷。包括華埠服務中心、慈濟等，都全力以赴提供幫助。至今，華埠服務中心每天上午和下午都有兩個諮詢會，為有需要的受害人家屬提供心理諮詢和幫助。與此同時，華埠服務中心等機構也利用蘭利老人中心的場地，為受害人家屬提供聚會平台，至今已形成大家定時的聚會，很多人每個星期都來聚會和跳舞。伍競群表示，開始時療傷舞會每次只有60多人，現在每次都多達200人，由於大家參與非常踴躍，現在華埠服務中心正考慮找一個更大的場地，滿足大家的需要。