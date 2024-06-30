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合作療傷 蒙特利公園走出大型槍擊案陰影

記者楊青／洛杉磯報導
華埠服務中心29日聯合主辦槍枝暴力預防研討會，多層面為民眾提供槍枝暴力預防資訊。左三為華埠服務中心執行長伍競群，中為蒙市副市長吳紹榮。（記者楊青／攝影）
華埠服務中心29日聯合主辦槍枝暴力預防研討會，多層面為民眾提供槍枝暴力預防資訊。左三為華埠服務中心執行長伍競群，中為蒙市副市長吳紹榮。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園大型槍擊案走過17個月，大多數受害人家屬和現場目擊者正走出槍案陰影，重新開始正常生活。

29日參加槍枝暴力預防研討會的蒙市副市長吳紹榮表示，2023年除夕的大型槍擊案給整個華人社區造成重創，蒙特利公園市居民的創傷首當其衝，蒙市與多方合作，全力為傷員和受害人家屬提供幫助，協助他們走出悲劇陰影。已經取得聯繫的受害人家屬，市府都在盡最大努力給與幫助。

過去17個月，洛杉磯華埠服務中心主力承擔蒙市大型槍擊案受害人家屬的康復輔導工作。華埠服務中心執行總裁伍競群表示，到目前為止，絕大多數受害人的家屬已逐漸從悲痛和陰影中走出來，但還有少數家庭處於難解悲痛當中，華埠服務中心希望繼續努力跟他們溝通。他表示，部分受害人家屬難以從如此慘烈的悲劇中走出來，也是可以理解，需要給他們更多時間。

伍競群表示，槍擊案之後，多個組織通力合作，想方設法為受害人家屬療傷。包括華埠服務中心、慈濟等，都全力以赴提供幫助。至今，華埠服務中心每天上午和下午都有兩個諮詢會，為有需要的受害人家屬提供心理諮詢和幫助。與此同時，華埠服務中心等機構也利用蘭利老人中心的場地，為受害人家屬提供聚會平台，至今已形成大家定時的聚會，很多人每個星期都來聚會和跳舞。伍競群表示，開始時療傷舞會每次只有60多人，現在每次都多達200人，由於大家參與非常踴躍，現在華埠服務中心正考慮找一個更大的場地，滿足大家的需要。

華埠 槍擊 蒙特利公園市

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