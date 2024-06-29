洛市小企業主 可申請「傳承企業」萬元補助金

符合條件的洛市小企業可申請上萬元補助金。（洛杉磯經濟勞動力發展局）

對於一些符合條件的洛市小企業主來說，現在有機會申請由洛杉磯 市政府提供的1萬元以上的「傳承企業（The Legacy Business Program）」補助金。

小企業必須在同一社區內經營了20年或以上並且滿足以下四個標準中的三個，包括：對其社區的歷史或身分做出了重大貢獻；維持並培育獨特的文化傳統或習俗；該業務不屬於全國連鎖企業的特許經營或附屬企業；以社區文化上易於理解的語言和方式提供重要的商品和服務。

據洛杉磯經濟勞動力發展局（Economic & Workforce Development Department，EWDD）指出，洛杉磯有超過5萬間經營超過20年的傳統小型企業，它們為社區的發展及文化具有卓越貢獻。為協助地方企業永續經營，市府推出「傳承企業」補助計畫。凡於本年7月19日前申請「傳承企業」認證之店家，在經審核確認符合資格後，便有機會申請1萬元以上之補助金，並享有政府提供的一系列行銷及技術支援。

為了助力小企業，華埠 服務中心也開放幫助這些小企業申請補助金的服務。華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）執行長伍競群（Peter Ng）表示，華埠是洛杉磯地區極具歷史意義的文化指標，並擁有數十間多元的在地老品牌，目前許多店家尚未得知此計畫。CSC團隊希望能協助符合資格之業主申請認證為「傳承企業」，讓政府一同協助推廣其品牌故事，並進一步獲得資金補助，讓更多人認識充滿「傳承企業」的華埠。

需要幫助申請的小企業主可以聯繫CSC社區經濟發展局（Community Economic Development企業顧問Shengfei Gan [email protected]，或是撥打電話213-301-0130。