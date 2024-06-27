南加聖塔芭芭拉縣民宅區 再現隱藏攝像機

聖塔芭芭拉縣警方繳獲的隱藏攝像裝置。（警方提供）

據KTLA電視台報導，南加州 近期在部分地點住宅外發現隱藏監控攝像機，嫌犯以此監控居民出行習慣，伺機入室行竊。近日，南加 州聖塔芭芭拉縣一戶居民住宅外，又發現一個隱藏攝像機。

警方表示，隱藏攝像機所在位置是聖塔芭芭拉縣南部城市Goleta附近的一處民宅，地址是Via El Encantador 200號街區。一名園丁發現了這個隱藏攝像機。當時攝像機就放置在前院的植被景觀區，攝像頭朝向房屋，機身用迷彩膠帶和植物偽裝隱藏。

警方發言人茲克（Raquel Zick）說，「這個監控裝置包括一個電池組、電源線和一個帶有記憶卡的攝像機。警方已經將這些作為犯罪證據登記保存。」實際上，自從警方於4月16日接到舉報並獲得犯罪證據後，調查一直在進行中，也並未向外界公開。但由於近期南加州各地住宅接連報告發現隱藏攝像機，先警方才決定公開這一發現，提醒公眾注意。

茲克在新聞發布會上表示，聖塔芭芭拉縣警方希望公眾對類似事件保持高度警覺，並鼓勵在社區發現任何相關設備的人立即向執法機關報警。警方還提供了一張所發現攝像機的照片，希望能對民眾知道該注意什麼提供幫助。強調任何在自家周圍發現類似設備，應立即報警。

據媒體報導，類似隱藏監控攝像機日前也在洛杉磯縣阿罕布拉 市（Alhambra）和橙縣園林市（Garden Grove）發現。在今年五月間，格蘭岱市（Glendale）警方拘捕了四名嫌犯，均來自哥倫比亞，四人被指控參與組織運作一個涉及使用迷彩攝像機的「盜竊旅遊」（burglary tourism）團伙。