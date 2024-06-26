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矽谷人真拚 瓶罐回收也要爭排名

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
在矽谷的不少大型超市門口，都會有這種與手機應用連動的空瓶回收機。（記者徐蓓蓓／攝影）
在矽谷的不少大型超市門口，都會有這種與手機應用連動的空瓶回收機。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷不少大型超市門口，都會有一種與手機應用程式連動的空瓶回收機。相比傳統的大型回收站，不僅交通便利，沒有異味，還很清潔。回收後的押金也可以通過手機應用程式直接收款，非常方便。

美中不足就是要一個瓶一個瓶的塞進去，每次要等上一個瓶子被接受才能塞下一個瓶子，所以花費時間比較長。而且每個帳戶一次接受的上限是50個瓶子，不太適合有大量瓶子要回收的人。所以很多時候被父母用來教小朋友學會環保的道具。

不過這個手機應用內的一個「環保先鋒（Top Recycler)」排行榜，卻得到了很多成人的關注。目前霸榜6月份和歷史榜單紀錄的，都是一個叫做Ipabrewer的用戶。他6月的榜單紀錄是7230個瓶子，而歷史紀錄高達2萬5462個。

有一位叫做「聖荷西地區較為英俊的人」的用戶說，自己從3月開始每個晚上都堅持出去撿瓶子，再投入回收機器中，很快進入榜單前25名。撿到1100個瓶子的時候，成功進入灣區排名前20。他再接再厲，4月份除了機器壞掉兩天，每天都滿額，結果排到月度榜單第四。5月份的時候，他撿到1563個瓶子回收，終於成為榜單上的排名第一的人。

這位用戶有在社媒上不斷更新自己的戰績，甚至有人成為了他的粉絲。有網友詬病，撿瓶子的人會亂翻居民垃圾桶，很不衛生。這位用戶就澄清，自己撿的都是公共垃圾桶的瓶子，不亂翻。撿瓶子的時候都會做好防護措施戴上手套。而且每天撿完就去回收，不會囤積。撿瓶子也不為賺錢，只是當作去散步鍛鍊身體，完全出於個人樂趣。

然而始料不及的是，手機應用在6月份修改了規則，從之前每天每個帳戶50個瓶子的上限，修改成休息10分鐘，可以接著再繼續投放50個瓶子，於是榜單的紀錄開始直接上升到6000多。回收點也開始要排隊了。甚至還有人在社媒上求購空瓶子要來刷新紀錄。連這位「聖荷西地區較為英俊的人」都感嘆，矽谷人實在太拚了，感覺有點失去了本來的意義。

矽谷 聖荷西 灣區

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