空瓶法案帶動 近年回收率多在80%以上

加州的目標是每10個售出的易開罐和瓶裝飲料，就有8個的包裝要通過回收中心或是路邊藍色垃圾桶來回收。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州 1986年通過「空瓶法案（Bottle Bill)」，確立了州內空瓶回收體系。消費者在購買瓶裝飲料時，根據瓶子大小，每次會被收取5到10美分的押金。把空瓶子或易開罐送到回收站就可以拿回押金。法案目的非常明確，就是通過返還押金來鼓勵人們回收空瓶。這一押金被稱作「加州回收退費」（California Redemption Value，CRV)。

根據「加州資源回收廳（CalRecycle)」的數字，自法案實施以來，加州目前已經回收了大約4910億隻空瓶。符合CRV回收資格的空瓶材質包括：鋁製、玻璃、塑料和雙金屬材質。2023年又增加了葡萄酒和蒸馏酒瓶。2024年又增加了46盎司以上的果汁瓶和16盎司以上蔬菜汁瓶。

小於24盎司的空瓶每隻回收價5美分，大於等於24盎司的空瓶每隻回收價10美分。2024年1月1日起，任何葡萄酒、蒸餾酒、冰鎮果酒等的包裝紙盒、酒膽、塑膠袋等也在回收之列，每個25美分。

CalRecycle的設立的回收目標，是希望能達到80%的空瓶回收率。這意味著加州每10個售出的易開罐和瓶裝飲料，就有8個的包裝要通過回收中心或是路邊藍色垃圾桶來回收。

在2000年代的第一個十年，新的資源回收中心在加州如雨後春筍一般湧現。有些中心非常大，每月可以處理超過50萬隻空瓶和易開罐，通常地址都在超市附近。

在「空瓶法案」之下，加州的飲料瓶回收率從2003年的55%增長到2009年的82%。在接下來的7年裡，加州的回收率都在80%的目標之上。

但隨後出現了令人憂心的趨勢。大大小小的回收中心開始關門。2014年，加州共有2604個回收中心，而現在只有1286個。原因主要是資金緊張，疫情 和周邊居民的壓力。