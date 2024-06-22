好萊塢群眾演員 華人另類謀生

Chen Chen Julian在片場上拍攝蘋果出品的美劇For All mankind中的Mam Moon Yeong一角。（Chen Chen Julian提供）

好萊塢 群眾演員這一行，從20世紀30年開始在洛杉磯 華埠生根發芽，將近一個世紀開花結果，雖然潮起潮落，但至今不衰。

老一輩的華埠人還記得，1937年根據諾貝爾文學獎獲得者賽珍珠小說改變的電影《The Good Earth》，開啟了好萊塢在洛杉磯華埠電影片場的珍貴記憶，華人 群眾演員這一行，從那時開始落下種子，成為早期洛杉磯華人在雜貨店和洗衣店之外另類的謀生方式。90年代後期的《紅角落》和2004年《The Terminal》，再度掀起了華人新移民大規模群演高潮，帶動起好萊塢至今不衰的華人群演行業。

片場管吃喝 輕鬆又好玩

90年代來美國旅遊探親的北京人李彤說，他從來沒有想到，他來美國探親旅遊的第一份工作，居然是到好萊塢當群眾演員，非常獨特的經歷。

李彤回憶，有天他在美國大公司工作的哥哥回來說，一個在好萊塢工作的朋友正在找華人群眾演員，每次工作管吃管喝，還有報酬。他一聽，立馬說「我去」。

幾乎沒有什麼特別要求，填上自己的基本聯絡信息，承諾按時、按要求著裝到場，李彤很快就成了一名群眾演員。「很多時候並不知道拍的什麼片子，你只要按照要求往前走，或往後走就行。」李彤回憶，他當時沒有汽車，每次出戲的日子，劇組選角負責人清晨4點左右就會開車到住處來接人，一個多小時後一大車人拉到片場，有時晚上11點才送回家，但大家都樂此不疲。

他說，當時自己英文並不好，但群演們大多是講國語和粵語的華人，各行各業，休息時總有說不完的故事。比如有的是飛行員，有的是運動員，也有大廚和家庭主婦，共同的特點是喜歡電影，工作時間靈活，「片場豐富的吃喝讓人記憶深刻。」

盡量少露面 戲約就會多

群眾演員都希望變成正式演員，名利雙收。但李彤在拍戲中發現，群演要「轉正」，難上加難，而群演要獲得更多拍攝機會，就要提高自己被重複使用的價值，盡量避免露面，因為在鏡頭前出現過正面，就可能失去下一次參加群演的機會，所以每次鏡頭靠近時，他會有意地轉過身去，給攝影師一個背影。這一動作果然有效，他多次接到電話邀請去群演。

陳保爾、馬曉玲 功不可沒

說起過去30年中國新移民進入好萊塢電影群演行業，來自上海的陳保爾、馬曉玲夫婦功不可沒。一波又一波的華人經陳保爾等介紹進入好萊塢群演行業，為一部一部的好萊塢電影提供了華人元素。

從90年代起在好萊塢活躍30多年，資深電影人陳保爾笑說，記不清拍了多少片子，「某種意義上講，當群演拍電影就是熬時間」，尤其是小角色，正式拍攝可能只有幾分鐘，但前後準備和等待常常十多個小時。但即便這樣，他喜歡這一行的一個重要原因是，能夠學到不少東西；很多大明星是從群眾演員開始的。

從1990年到新冠疫情前退休，陳保爾除了做演員拍電影電視外，還擔任過選角導演，也指導學生拍片，參與大投資影片的編劇和製作。他先後在Deadly weapon、紅角落、Boston league等劇組中擔任選角助理，以華裔的語言和人脈優勢，幫助劇組尋找有中國功夫、或拉麵、變臉、雜技等特殊技能的華人演員，成了好萊塢與華人社區的橋梁。

「90年代中後期洛杉磯地區來自中國大陸的新僑並不多，很多人畢業後忙著賺大錢，願意進入好萊塢的不多，所以我正好填補了這塊空缺。」陳保爾很快發現，好萊塢的導演對電影中華人形象的理解，還停留在半個多世紀前的廣東移民身上，認為比較矮小、顴骨較突出或眼睛較小。他開始給好萊塢的選角導演們上課，糾正他們觀念，告訴他們中國人長相有南北之分，東西城鄉也各有特點，讓好萊塢對華人長相有新的審美標準。

單日收入高 但非天天有

陳保爾表示，近年好萊塢群眾演員一天報酬為180元左右，8到12小時報酬為正常工資的一倍半。連續工作時間超過15小時，則以黃金時間（golden time）計算，就是加一天工資。但缺點是「三天曬網，兩天打魚」，收入不固定，時間不固定，生活缺乏規律，不過拍電影電視其樂無窮，也是行內人才知道。

好萊塢資深群演Chen Chen Julian表示，這些年華人群眾演員能夠拿到有台詞的角色越來越難，很難只靠演戲養活自己，群演的工作機會也很不穩定。據她所知，不僅是華人，在美國的工會演員，年薪超過2萬元的臨演不到一半。

Chen Chen Julian是2013年至今仍在好萊塢活躍的群演之一，拍過很多短片，其中三、四部長片中有台詞角色，在美劇《The Rookie》、《 For All Mankind》都說了話。她表示，做為土生土長的中國人，英文口音是大挑戰，加上亞洲人在美國的影視並非主流，導致角色受限。但她表示，能夠在鏡頭前用自己的生活經歷詮釋角色，是很神奇的超越自我的體驗，尤其是在影視成品中看到自己表演，那種喜悅，難以言喻。