藉線上遊戲 企業竊兒童個資 賠50萬和解

傾斜點媒體有限公司(Tilting Point Media LLC)網站主頁 (tiltingpoint.com)

加州 檢察長辦公室與洛杉磯 市府律師聯合宣布，涉嫌未經家長同意擅自非法蒐集與散發兒童網路個人資訊的一家媒體公司，同意以50萬元的價格庭外和解。

海綿寶寶(SpongeBob Squarepants)是一個極受歡迎的卡通節目，用其中的角色開發出的海綿寶寶烹飪大賽(Krusty Cook-Off)手機遊戲，也深受兒童歡迎，主要的對象是13歲以下的孩子。傾斜點媒體有限公司(Tilting Point Media LLC)涉嫌非法從玩遊戲的兒童蒐集個資，並散發給其他人士或實體。

最早開始調查本案的是民間機構「企業促進局BBB」(Better Business Bureau)旗下的「兒童廣告審查小組CARU」(Children's Advertising Review Unit)，該小組發現傾斜點媒體可能有欺騙行為或不恰當的資料蒐集作業，他們把調查的報告送交給州檢察長辦公室與地方政府的法律部門。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)與洛杉磯市府律師費德斯坦索托(Hydee Feldstein Soto)是本案的主要究責主管。執法機關指控傾斜點媒體違犯「加州消費者隱私法」(California Consumer Privacy Act (CCPA))以及聯邦的「兒童網路隱私保護法」(Children’s Online Privacy Protection Act)。雙方經過幾度磋商，傾斜點媒體同意以50萬元庭外和解，避免該案上法院審理。

海綿寶寶烹飪大賽遊戲，使用時會出現「標靶性質廣告」(targeted advertising)，如果兒童被某個廣告吸引，還可以在遊戲程式中購買商品。除了賠償50萬元之外，傾斜點媒體承諾許多項條款，確保不會再有違法的行為。傾斜點媒體創始於2012年，總部在紐約市 ，共有約460位員工，開發出的電子遊戲很多，最出名的叫奧勒岡拓荒道(Oregon Trail)。