洛城新語／小眾歌劇藉AI貼近大眾

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歌劇 是集音樂、戲劇、舞蹈等藝術形式與一體的舞台表演藝術，被譽為古典藝術皇冠上的明珠。舊金山 歌劇院最近演出重新編排製作的莫札特歌劇「魔笛」，深受歡迎。與以往演出不同，這一版「魔笛」開創性地將動畫藝術融入歌劇中，收到很好效果，為歌劇這門古老藝術在21世紀帶來新的活力。

據媒體報導，這次演出的「魔笛」成為近年來舊金山歌劇院最成功的出品之一，1100張面向新觀眾的折扣票在45分鐘內被搶空。首演當晚能夠容納三千多人的戰爭紀念大廳座無虛席。許多剛剛接觸歌劇的觀眾也在結尾處起立鼓掌。

莫札特短短一生總共寫了22部歌劇，依劇本使用語言分為義大利語歌劇和德語歌劇。當時義大利語歌劇是主流，莫札特最為人知的歌劇包括「費加洛的婚禮」和「唐喬萬尼」(又名唐璜)。德語歌劇當時則正處興起階段，「魔笛」就是其中最著名的代表。

「魔笛」在加州成功演出，卻也揭示出一個問題，即歌劇如何在21世紀社會生存、推廣、發展。雖然魔笛樂聲陣陣響起，但是作為西海岸歷史最悠久的歌劇院，舊金山歌劇院正面臨艱難財政困境。僅靠門票很難維持不斷增長的運營開支。根據劇院方面數據，60年前門票收入能夠貢獻歌劇院60%的支出，而如今僅占到16%，導致歌劇院不得不削減20%的行政人員，限制製作數量。這也是全美，甚至歌劇的故鄉歐洲眾多歌劇院的縮影。

演出一部歌劇，需要投入大量人力物力，耗資巨大。古典歌劇雖然藝術價值很高，畢竟曲高和寡，非常小眾。歌劇要在現代社會生存發展，必須吸引年輕人參與。打開年輕人市場，歌劇才會有生命力。然而要讓年輕人穿上夜禮服，在歌劇院裡正襟危坐聽兩個小時的演出，可能性不高。歌劇要適應現代社會，必須進行改革。

舊金山歌劇院的「魔笛」就做了一次很好的嘗試。根據媒體描述演出場面，「背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，與演員的表演結合一體。一條巨蛇吞噬主人公，牙齒吱吱作響。夜女王是一只巨大的機械蜘蛛。還有兇猛的巨狼和一隻調皮的黑貓。屏幕高處內嵌有幾個旋轉式的平台，演員會突然從內部旋轉而出。在全劇最高潮的夜女王詠歎調中，歌手小巧的臉龐搭配上占滿整個舞台的機械蜘蛛觸角，讓恐怖和冷峻的歌聲更加震撼。」

除了增加動畫視覺效果之外，歌劇的角色造型、服裝道具、布景、燈光、舞台，都可以融入年輕人喜聞樂見的現代元素。劇本也可以刪改成更符合現代生活節奏，演出場合也可以不限於歌劇院。

尤其是現在正處於AI 時代。與無所不能的AI結合，可以為歌劇增添許多意想不到的效果。像是莫札特的「唐喬萬尼」最後部分，地獄之門打開，男主角墜入烈焰的畫面，如果用AI製作，一定非常驚心動魄。華格納的「尼伯龍根的指環」四部曲，劇情是北歐日耳曼神話故事，AI更可以大有用武之地。

AI能為古老的歌劇藝術帶來全新生命力嗎？值得期待。