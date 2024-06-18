「郵火」竄燒 范杜拉、洛縣發布空氣品質警報
NBC 4電視台報導，受到周末爆發被稱為「郵火」（Post Fire）的野火影響，南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）17日對洛縣與范杜拉縣（Ventura）發布空氣品質警報。
這起野火發生於15日下午，位於洛縣北部非縣屬地戈爾曼（Gorman）的拉爾夫牧場（Ralph's Ranch）和戈爾曼學校（Gorman School）道路上，鄰近5號高速公路，附近飢餓谷（Hungry Valley）休閒區內有兩棟建築物被燒毀，超過1200人被迫撤離。截至17日，在強風助推下，火勢已焚燒約1萬5000畝土地，僅控制8%。
NBC 4預報員德萊昂（Belen De Leon）表示，目前正密切關注野火情況，火災釋放到空氣中的煙霧，影響鄰近地區空氣品質，「這種煙霧也正擴散至低海拔地區。」除郵火外，蘭卡斯特（Lancaster）和聖伯納汀諾（San Bernardino）等縣周末也出現多起野火。
國家氣象局已對該地區發布紅旗警告（red flag），警告當地氣候炎熱、乾燥與大風。南海岸空氣品質管理局向聖塔克拉利塔（Santa Clarita）和卡斯泰克（Castaic）地區發布野火煙霧警報（wildfire smoke advisory），預計西北風會將野火產生的煙霧吹向東南的聖塔克拉莉塔、聖費南度谷（San Fernando Valley）和洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）部分地區。該機構指出，這些地區空氣品質指數可能達不健康或更嚴重。
該機構建議這些地區居民留在室內、關好門窗，或立即離開至庇護中心，避免劇烈的體力活，同時開啟空調或空氣淨化器等。「最好避免使用引入室外空氣的風扇，若必需出門，配戴適合的N95口罩。」此外，避免在壁爐或火坑燃燒木材，盡量減少室內空氣污染源，如蠟燭、薰香、煎炸、燒烤等。
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