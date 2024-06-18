我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

「郵火」竄燒 范杜拉、洛縣發布空氣品質警報

編譯陳盈霖／綜合報導
受野火影響，南海岸空氣品質管理局對部分地區發布煙霧警報。（取自NBC）
受野火影響，南海岸空氣品質管理局對部分地區發布煙霧警報。（取自NBC）

NBC 4電視台報導，受到周末爆發被稱為「郵火」（Post Fire）的野火影響，南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）17日對洛縣與范杜拉縣（Ventura）發布空氣品質警報。

這起野火發生於15日下午，位於洛縣北部非縣屬地戈爾曼（Gorman）的拉爾夫牧場（Ralph's Ranch）和戈爾曼學校（Gorman School）道路上，鄰近5號高速公路，附近飢餓谷（Hungry Valley）休閒區內有兩棟建築物被燒毀，超過1200人被迫撤離。截至17日，在強風助推下，火勢已焚燒約1萬5000畝土地，僅控制8%。

NBC 4預報員德萊昂（Belen De Leon）表示，目前正密切關注野火情況，火災釋放到空氣中的煙霧，影響鄰近地區空氣品質，「這種煙霧也正擴散至低海拔地區。」除郵火外，蘭卡斯特（Lancaster）和聖伯納汀諾（San Bernardino）等縣周末也出現多起野火。

國家氣象局已對該地區發布紅旗警告（red flag），警告當地氣候炎熱、乾燥與大風。南海岸空氣品質管理局向聖塔克拉利塔（Santa Clarita）和卡斯泰克（Castaic）地區發布野火煙霧警報（wildfire smoke advisory），預計西北風會將野火產生的煙霧吹向東南的聖塔克拉莉塔、聖費南度谷（San Fernando Valley）和洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）部分地區。該機構指出，這些地區空氣品質指數可能達不健康或更嚴重。

該機構建議這些地區居民留在室內、關好門窗，或立即離開至庇護中心，避免劇烈的體力活，同時開啟空調或空氣淨化器等。「最好避免使用引入室外空氣的風扇，若必需出門，配戴適合的N95口罩。」此外，避免在壁爐或火坑燃燒木材，盡量減少室內空氣污染源，如蠟燭、薰香、煎炸、燒烤等。

南加州15日發生數起野火。（取自NBC）
南加州15日發生數起野火。（取自NBC）

洛縣 口罩 洛杉磯

上一則

加州驅逐房客訴訟 疫後激增近9成

下一則

洛杉磯聯合學區 擬禁學生校園用手機

延伸閱讀

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離
福建特大暴雨釀災 龍岩傳出4死2失蹤

福建特大暴雨釀災 龍岩傳出4死2失蹤
前5個月 北京地區外貿規模 創下歷史同期新高

前5個月 北京地區外貿規模 創下歷史同期新高
南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離
加州海灘遭侵蝕 科學家運沙養護 避免影響住宅、基建

加州海灘遭侵蝕 科學家運沙養護 避免影響住宅、基建
野火煙霧有毒 害5萬人早亡

野火煙霧有毒 害5萬人早亡

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄