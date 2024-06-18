加州新冠疫情又起 建議戴口罩

近期新冠肺炎疫情激增，所幸死亡率仍處於低點。（加州公共衛生廳）

SFist報導，由於新變種病毒FLiRT與夏季旅遊旺季等因素，近期加州新冠肺炎 （COVID-19）疫情激增，可怕的「兩條紅線」檢測結果，近期又以很快的速度再次出現。

自去年12月和1月以來，並未看見病例增加，然飛機旅行量已恢復創紀錄水平，加上夏季熱浪來襲，許多人情願待在室內，使疫情出現再次激增情況。

聯邦疾病與防治中心（CDC）日前宣布，截至6月4日，30個州和地區染疫人數正在或可能增加，一個州的感染人數下降或可能下降，18個州感染情況不確定。近期加州因新冠肺炎住院人數增加29.4%，陽性檢測率5.3%。

新冠肺炎疫情最近有惡化跡象，然從長遠來看，染疫死亡率是仍處於低點。新的更新指南也表示，若未出現任何症狀，則無需進行隔離，但建議戴口罩。

相關單位指出，最好保護自己的方式是接種疫苗 ，但目前僅14%加州人接種最新疫苗。隨時了解疫苗接種情況，是預防新冠肺炎重症最好方法。民眾可詢問自己的保險提供者尋找最近的疫苗施打地點。

據悉，另一種最新疫苗將於夏季末或初秋發布，將針對目前不太流行的JN.1變種。相關單位建議民眾在人多的地方戴口罩，改善通風，注意勤洗手。