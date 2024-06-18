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Honda 開始在美組裝氫電混合車

編譯胡立宗／綜合報導
Honda的氫電混合車款CR-V e:FCEV與充氫站。（取自Honda Auto News網站）
Honda的氫電混合車款CR-V e:FCEV與充氫站。（取自Honda Auto News網站）

日系車廠Honda Motor近日宣布，開始在俄亥俄州馬里斯維爾（Marysville）的「高性能製造中心」（Performance Manufacturing Center）組裝CR-V系列的氫電混合車，即2025年款的「CR-V e:FCEV」，而在美組裝則是推廣氫能車的關鍵一步。

FCEV來自「fuel cell electric vehicle」，即（氫能）燃料電池電動車。「高性能製造中心」原本就是Honda北美的重要生產基地，負責Accord系列與Acura系列部分車款的組裝。

燃料電池車是新能源車市的後起之秀。燃料電池與傳統電池的最大不同在於，燃料是可以更換添加的，且壽命可達10年以上。燃料電池最常見的發電物質是氫，因為氫的取之不盡，因此也被視為最有潛力的燃料。

電動車固然方便，但是還是要依賴發電廠。氫燃料不依靠供電而是自己發電，只要定時到充氫站補充燃料就好。利用氫能發電也成為趨勢之一，做車子的Honda，2023年就在加州建了一個氫能發電站作為研究基地。

氫能燃料電池車的充氫方式。（取自Honda Auto News網站）
氫能燃料電池車的充氫方式。（取自Honda Auto News網站）

加州也是充氫站全美最多的地方，事實上是56座都在加州。隨著Honda近日宣布開始在美組裝氫電混合車後，大力遊說換用無碳車的加州，自然就是氫電混合車的最佳市場。同時CR-V e:FCEV也有蓄電池，可以家庭用電充電，兩者搭配使用，可增加里程數。

不過，氫能車仍在起步階段，美國（加州）2023年的氫能車只賣出2978台，全球也只有1萬4451台新車。充氫站不夠也是一大問題，必須等待建設期，正如電動車到現在才算是處處都能充電。

Honda算是對於發展氫能車的意願始終不變，且訂有長期計畫，未來還可望推出氫能卡車。Honda表示，希望2040年款的全部新車都能是電動車或氫電混合車。

Honda 加州 電動車

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