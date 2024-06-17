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智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

全美最難負擔房價城市 南加占8

編譯陳盈霖╱綜合報導
南加州住房費用高得驚人，其中八個城市名列全美最難負擔得起住房前20名。(NBC）
南加州住房費用高得驚人，其中八個城市名列全美最難負擔得起住房前20名。(NBC）

巴沙迪那星報報導，專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據近期三份住房報告指出，與全美任何地方的標準相比，南加州住房費用高得驚人。報告顯示，南加州在全國最無法負擔住房的20個城市中占了八個，洛縣排名全美第一。部分城市房屋售價、租金漲幅也在全國名列前茅。

RealtyHop針對100個美國城市負擔能力指數，估算在5月購賣一套中位數房屋，每月支付的貸款會耗掉家庭收入的比率，假設貸款利率為7.13%，頭期款20%和產業稅，洛縣買家得支付每月6512元貸款，購買總價110萬中價房，占收入的99%（平均年薪7萬8671元來算，基本上是全部）。

爾灣（Irvine）排名第三，每月支付8982元房貸，購買148萬元中價房，占年薪12萬6861元的85%。名列前20名的南加城市還包括第五名長堤（Long Beach），每月支付4771元房貸，購買79萬9900元中價房，占收入8萬1509元的的70%。

第七名安那罕（Anaheim）每月支付5234元房貸，購買87萬9999元中位數房屋，占年薪9萬1356元的69%。第八名聖地牙哥（San Diego）房貸5715元，購買95萬9000元中價房，占年收入10萬1797元的67%。

聖塔安那（Santa Ana）排名第12，房貸占總收入63%。朱拉維斯塔（Chula Vista）排名第14，房貸占56%。第19名為河濱縣（Riverside），房貸占53%。

此外，根據第一美國數據與分析（First American Data & Analytics）4月分房價指數，南加州購屋者也面臨全美兩次最大的房價漲幅。

該指數追蹤全美30個主要市場（四個位於南加州），發現橙縣整體房價上漲10.2%，名列30個市場之首。其中被該機構稱「入門房」（starter homes，售出的房屋中列前三分之一便宜）價格上漲9.3%排名第六。豪宅（luxury home）市場的升值幅度也排名全美第一，4月份售出前三分之一最昂貴房屋價格上漲10.3%。

聖地牙哥房屋整體上漲幅度排名第三，入門房價格上漲5.8%（排名第13），豪宅上漲10.2%（排名第二）。洛縣房價整體上漲4.3%（排名第16），入門房上漲4.6%（排名第16），豪宅上漲4%（排名第18）。內陸帝國（Inland Empire）整體上漲2.6%（排名第24），入門房上漲2.4%（排名第26），豪宅上漲4.7%（排名第15）。

若想在南加州租屋也不容易。以CoreLogic的獨立屋租金指數，追蹤包括南加州兩個地區在內的全美20個租屋市場發現，2月份在洛縣租一套三房獨立屋，每月平均租金為3607元，比全國2052元高出76%，在20個城市中排名第四。第二名是聖地牙哥縣，租金3896元，比全國高出90%。

然該報告也透露租金上漲正在緩和。截至3月份的12個月中，洛縣1.2%的租金漲幅在20個城市中排名第五，遠低於前一年的3.3%。聖地牙哥3.1%租金漲幅排名第十。全國房屋租金上漲3.4%。

租金 南加 加州

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