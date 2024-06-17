加州市府經理年薪 蒙特貝婁斯凱勒稱冠

蒙蒂貝婁前市府經理斯凱勒2022年年薪高達百萬元，成為加州薪酬最高的市府經理。（City of Montebello）

橙縣紀事報專欄作家斯芙薩（Teri Sforza）根據最新州審計數據，研究加州 各城市市府經理（city manager）年薪發現，洛縣 蒙特貝婁（Montebello）前市府經理斯凱勒（Francesca Tucker-Schuyler）年薪最高，2022年收入達100萬元。

斯芙薩說，將城市經理想像成民主列車長，他們是執行長（CEO），負責執行市議會提出的任務，但有時是扭曲、混亂或矛盾的艱鉅任務，「高薪往往伴隨高的戲劇性事件，偶爾列車長會捲入，然後下車。」

據悉，斯凱勒在遭終止合同後將蒙蒂貝婁市告上法院，稱被解僱是因她向警察局長舉報城市招標違規而遭報復。但即使沒有她，該市衝突依舊存在：一名前市議員被指控製造敵對的工作環境，導致市府高管離職。

加州市府經理薪酬第二高是聖塔克拉拉（Santa Clara）市的桑塔納（Deanna Santana），年薪52萬9352元，加上退休、健康保險等，總薪酬約78萬5296元，收入遠超過鄰近聖荷西市府經理（47萬9365元），儘管該市人口是聖塔克拉拉的十倍。然桑塔納最終在與市議會多數派和舊金山49人隊（San Francisco 49ers）鬥爭後被解僱。

洛縣棕櫚谷（Palmdale）局面更混亂。該市府經理莫非（J.J. Murphy）2022年薪資為8萬3758元，總薪酬達73萬4654元。他經常帶槍上班，並與一名已婚女口交。根據投訴他的員工稱，他們因對他提出不經超標合同、性別偏見等不當行為受到恐嚇。他擁有攜帶隱藏武器許可證，以致一名市府官員在議會上穿上防彈背心。最後該市支付525萬元，解決三名員工對他的訴訟，該市還向被解職的他支付223萬元，因莫非稱自己被錯誤解僱。

事實上大多數市府經理，並無如上述那些城市般戲劇化。洛縣市府經理平均年薪32萬1233元，河濱縣29萬7475元，橙縣29萬6433元，聖伯納汀諾縣29萬1281元。他們的工作主要是管理數百萬元預算與市府員工。

加州薪資最高的25名市府經理中，有七名來自洛縣，聖伯納汀諾三名，河濱縣兩名，他們退休和福利似乎也很高。例如庫卡蒙加牧場市府經理年薪34萬3289元，退休和健康福利為22萬2202元。根據相關單位數據，目前仍有約60個城市支付雇主需支付與員工需支付的退休金 份額。

斯芙薩指出，許多市府經理在同一座城市服務幾十年，他們是船上的舵手，然如今在城市內衝突更頻繁情況下，該崗位流失不少。在拉古拉納灘擔任31年市府經理佛蘭克（Ken Frank）說，自從他13年前退休後，至少有四人擔任市府經理。安那罕和杭廷頓灘也更換過幾任市府經理。

佛蘭克坦言，「你得告訴市議員，你不會替他的朋友違反建築法規；你要告訴市長，你的提案違反州法；你要與警察和消防工會談判，你要向小聯盟棒球隊解釋為什麼市府無法再花費1000萬元建造一個棒球場等」。「那些認為自己可輕而易舉完成這項工作者，請盡情嘗試。」