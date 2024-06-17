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羅省講座 Line加「AI小幫手」生活更便捷 華裔長者受惠

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
主講人張勵志在現場為大家示範「AI小幫手」的使用過程。（記者朱敏梓╱攝影）
主講人張勵志在現場為大家示範「AI小幫手」的使用過程。（記者朱敏梓╱攝影）

AI人工智能的發展已經成為世界的潮流，AI的應用也影響著日常生活的各個層面，與人們息息相關。羅省國際傑人會15日（周日）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦免費講座，為民眾介紹AI人工智能在手機上的生活應用，讓民眾能夠學習到關於AI人工智能的實用知識，為生活帶來便捷。

當天講座受到民眾，尤其是華裔長者們的歡迎，現場座無虛席，許多民眾在聆聽中認真地做筆記，跟著主講人邊學習邊實際操作。主講人張勵志在現場為大家親自示範「AI小幫手」的使用過程，張勵志介紹，只需要在Line APP上搜索「AI小幫手」並進行添加，就可以得到一個全能的人工智能小助手，並且可以問任何想要詢問的問題。

AI人工智能在手機上的生活應用講座，現場座無虛席。（記者朱敏梓╱攝影）
AI人工智能在手機上的生活應用講座，現場座無虛席。（記者朱敏梓╱攝影）

張勵志以「最常見的老人病以及如何預防和治療」問題為例，為大家一步一步展示如何操作「AI小幫手」，只需要用任意一種語言提問，幾秒鐘後，「AI小幫手」就給出了關於高血壓、心臟病、關節炎等一系列常見疾病的日常預防方法和治療手段。不僅可以用文字輸入，還可以選擇以語音的形式播放，非常適合長者。

張勵志指出，不僅可以詢問健康問題，還可以問小幫手關於旅遊行程規劃、長者安養院推薦、如何有效管理和投資退休金存款等諸多問題。他在現場親自示範，用語音提問小助手關於冰島旅行規劃和餐廳介紹的問題，小助手立馬給出了十分詳細的答案，現場的聽眾們都驚嘆人工智能的神奇之處。

在詳細的介紹後，張勵志邀請現場的聽眾們拿出自己的手機，動手實踐，學習如何操作，現場聽眾們紛紛拿出手機，學習這一實用的技巧，許多長者都表示今天的講座十分受益，之前沒想到人工智能這麼方便，可以為生活帶來這麼多的便捷。

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