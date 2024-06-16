我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

美國加州客家會珠寶鑑定講座 客家美食來助陣

記者張庭瑜／洛杉磯報導
美國加州客家會舉辦端午節生活講座，邀請珠寶玉石專家吳文欽和秦小蓉主講鑽石和玉石知識，並提供客家美食招待。（記者張庭瑜／攝影）
美國加州客家會舉辦端午節生活講座，邀請珠寶玉石專家吳文欽和秦小蓉主講鑽石和玉石知識，並提供客家美食招待。（記者張庭瑜／攝影）

美國加州客家會15日（周六）下午在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦生活講座，邀請專家講解珠寶鑑定，並提供客家美食招待與抽獎活動，現場近百位僑界民眾共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

主講人分別為：美國GIA GG珠寶學院畢業，曾在台灣勞委員會職訓局、實踐大學、靜宜大學、生產力中心擔任珠寶鑑定師及珠寶設計講師的吳文欽。另一位主講人則畢業於中國文化大學金工系，並在台灣文理編織設計學院結業，擁有26年編織設計經驗，曾任「襄賓」精品店設計師及台灣本土設計師，並參與故宮博物院編織修復工作的秦小蓉設計師。

加州客家會會長黃永鉅表示，端午節在客家人又稱五月節，這次活動旨在讓客家鄉親及華人...
加州客家會會長黃永鉅表示，端午節在客家人又稱五月節，這次活動旨在讓客家鄉親及華人社區朋友齊聚一堂，傳承客家文化。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場由吳文欽講解鑽石的4C標準，並分享珠寶鑑定的基本知識。秦小蓉設計師則介紹玉石及寶石的辨識方法。除了專業知識的分享，活動還安排Q&A有獎徵答環節，並提供咖啡、茶水及正宗客家菜包招待來賓。

除了寶石講解外，客家會更邀請曾任美國客家婦女會會長的馮玉庭介紹客家菜包的典故和種類，並與鄉親們交流學習。馮玉庭表示，正宗的客家菜包是用薑糯米與再來米混合製作，內餡則是新鮮的蘿蔔絲，而艾草櫃則是用艾草與糯米混合製成，內餡為乾蘿蔔絲與肉。活動中，也提供艾草粿供來賓品嚐。

現場提供的草仔粿及仙草凍傳統點心，讓來賓品嚐正宗的客家美食。（記者張庭瑜／攝影）
現場提供的草仔粿及仙草凍傳統點心，讓來賓品嚐正宗的客家美食。（記者張庭瑜／攝影）

美國加州客家會會長黃永鉅表示，端午節在客家人又稱五月節，這次活動旨在讓客家鄉親及華人社區的朋友們齊聚一堂，共同交流，傳承客家文化。黃會長還強調，客家人崇尚孝道，端午節會祭祖及到土地廟（客語：伯公廟）燒香，這是客家人不忘本的美德。

洛僑中心主任陳敏永歡迎和感謝美國加州客家會為華人社區帶來這樣有意義的活動。

端午節 加州 華人

上一則

劉胡玲短片「下一杯日落」 照顧阿茲海默患者犧牲多

下一則

前警長被「不再僱用」告洛縣求償2500萬元

延伸閱讀

紐約客談／政壇華人力量崛起 盼更多發光發熱

紐約客談／政壇華人力量崛起 盼更多發光發熱
華運會7月13日舉辦排舞比賽

華運會7月13日舉辦排舞比賽
聖水洞 Boucheron Quatre快閃店前進首爾

聖水洞 Boucheron Quatre快閃店前進首爾
李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場
難以恆久遠？De Beers將放棄銷售「人造鑽石珠寶」

難以恆久遠？De Beers將放棄銷售「人造鑽石珠寶」
犯案21起、得手154萬 珠寶4搶嫌落網

犯案21起、得手154萬 珠寶4搶嫌落網

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺