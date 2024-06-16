美國加州客家會珠寶鑑定講座 客家美食來助陣

美國加州客家會舉辦端午節生活講座，邀請珠寶玉石專家吳文欽和秦小蓉主講鑽石和玉石知識，並提供客家美食招待。（記者張庭瑜／攝影）

美國加州 客家會15日（周六）下午在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦生活講座，邀請專家講解珠寶鑑定，並提供客家美食招待與抽獎活動，現場近百位僑界民眾共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

主講人分別為：美國GIA GG珠寶學院畢業，曾在台灣勞委員會職訓局、實踐大學、靜宜大學、生產力中心擔任珠寶鑑定師及珠寶設計講師的吳文欽。另一位主講人則畢業於中國文化大學金工系，並在台灣文理編織設計學院結業，擁有26年編織設計經驗，曾任「襄賓」精品店設計師及台灣本土設計師，並參與故宮博物院編織修復工作的秦小蓉設計師。

加州客家會會長黃永鉅表示，端午節在客家人又稱五月節，這次活動旨在讓客家鄉親及華人社區朋友齊聚一堂，傳承客家文化。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場由吳文欽講解鑽石的4C標準，並分享珠寶鑑定的基本知識。秦小蓉設計師則介紹玉石及寶石的辨識方法。除了專業知識的分享，活動還安排Q&A有獎徵答環節，並提供咖啡、茶水及正宗客家菜包招待來賓。

除了寶石講解外，客家會更邀請曾任美國客家婦女會會長的馮玉庭介紹客家菜包的典故和種類，並與鄉親們交流學習。馮玉庭表示，正宗的客家菜包是用薑糯米與再來米混合製作，內餡則是新鮮的蘿蔔絲，而艾草櫃則是用艾草與糯米混合製成，內餡為乾蘿蔔絲與肉。活動中，也提供艾草粿供來賓品嚐。

現場提供的草仔粿及仙草凍傳統點心，讓來賓品嚐正宗的客家美食。（記者張庭瑜／攝影）

美國加州客家會會長黃永鉅表示，端午節 在客家人又稱五月節，這次活動旨在讓客家鄉親及華人 社區的朋友們齊聚一堂，共同交流，傳承客家文化。黃會長還強調，客家人崇尚孝道，端午節會祭祖及到土地廟（客語：伯公廟）燒香，這是客家人不忘本的美德。

洛僑中心主任陳敏永歡迎和感謝美國加州客家會為華人社區帶來這樣有意義的活動。