爾灣加大獲捐5000萬 生物科學院冠名致謝

爾灣加大 （UC Irvine）15日獲得5000萬元教學和研究捐款。捐款人為橙縣生物技術企業創辦人Charlie Dunlop。

爾灣加大教務長Frank LaFerla 15日在畢業典禮上公布這一消息。 Charlie Dunlop應邀擔任爾灣加大本年度畢業典禮主講人。爾灣加大表示，爾灣加大的生物科學學院將更名Charlie Dunlop學院，以表達學校對Dunlop慷慨捐助的由衷感謝。

LaFerla表示，這筆慷慨的捐助將帶領爾灣加大生物學院的師生們踏上新的創新旅程。這筆捐款將創建一個基金，為爾灣加大生物學院的學術和研究活動提供支持。

Dunlap並非爾灣加大校友。他在橘郡長大，畢業於聖地牙哥加大（UC San Diego），1999年從朋友和家人中籌款50萬元，在一家哈雷戴維森摩托車銷售行二層樓租賃一間小小的辦公室，創辦Ambry Genetics，該公司後來成為基因檢測 領域的先驅企業，也是全球第一家提供遺傳性癌症 臨床外顯子定序組檢測的公司。在此期間，他發現爾灣加大是一個有價值的科研人才來源地，他聘用了不少爾灣加大生物科學畢業生。