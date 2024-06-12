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天普市續約聖蓋博谷動物收容所 預算增7%

記者張庭瑜／洛杉磯報導
天普市與聖蓋博谷動物保護協會續簽一年合作協議，增加撥款提升服務品質。（取材至google地圖）
天普市與聖蓋博谷動物保護協會續簽一年合作協議，增加撥款提升服務品質。（取材至google地圖）

洛杉磯縣天普市在4日市議會上，市議員一致通過與聖蓋博谷動物保護協會(SGVHS)續簽一年協議。SGVHS將繼續為天普市提供動物控制、收容和許可服務。新的協議將於2024年7月1日生效，並持續到2025年6月30日。

根據協議內容，SGVHS負責維護符合人道主義標準和衛生要求的動物收容設施，每周7天、每天24小時接收動物。此外，SGVHS還將提供各項動物控制服務，包括調查市民投訴、收集死亡動物，及捕捉流浪、患病、受傷或具有攻擊性的動物。SGVHS同時還將負責管理天普市的狗許可證計畫，並為天普市居民舉辦低成本的微芯片植入活動。

在新協議中，天普市支付給SGVHS的服務費用，從原先的30萬元增加到32萬5000元，漲幅為7%。增加的費用，將用於支付SGVHS不斷上漲的運營成本，包括員工薪資、動物護理、水電費、保險以及建築維護等。據SGVHS報告，2023年來自天普市的動物收容量，增加13%。

值得一提的是，SGVHS將於今年10月慶祝成立100周年。為紀念這一里程碑，計畫發起籌款活動，以建設新設施，以便為社區和其照顧的動物，提供更好服務。

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