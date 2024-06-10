公路標誌辨識度 2字體爭議數十年未決

美國高速公路標誌牌有兩種不同字體。（取自FOX 59電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，細心的人可能會發現，過去幾年美國高速公路和州際公路標誌字體有些許差異。相關單位無法確定哪種字體能製作最清晰、最安全的道路標誌，部分州採用哥德式（Highway Gothic）字體，有些州使用清字版本（Clearview），也有兩者混合的州。

高速公路字體的故事可追溯至1948年。當時聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）採用Highway Gothic，此一變更是基於加州 交通廳（California Department of Transportation）研究，該研究是尋找一種不會分散駕駛注意力且易於閱讀的字體。

20世紀80年代出現反光高速公路標誌，希望讓駕駛員在夜間更容易看見路標，但因這些標誌將更多的光線反射至駕駛員，人們，特別是老年人會因光暈而難以閱讀。光暈是種光學效應，會使光源邊緣看起來模糊，夜間駕駛時有時會讓標誌上小寫的字母 （如e）看起來像o。

爾後，字體設計公司Meek & Associates與拉森賓夕法尼亞運輸研究所（Larson Pennsylvania Transportation Institute）合作創建Clearview字體，他們稱該字體替駕駛員提高約20%易讀性，2004年獲得聯邦公路協會（Federal Highway Association）批准，成為美國道路標誌選擇之一。

這兩種字體大致看來並無不同，但仔細觀察I、t和d等字母頂部有一個斜角，a、e、o字母內部空間相對較小。使用Clearview字體，a、o和e等字母內部空間變得更大，幫助減少光暈效應，像I、t和d等細長字母的頂部也被拉平。

2004年改變後，一些州重新用Clearview字體製作標誌，然德州一項研究不久後稱，Clearview並不會更易閱讀，聯邦公路管理局2016年撤銷對Clearview字體的批准。

這場字體之爭並未就此結束。2018年聯邦當局再次允許各州可選擇Clearview，但相關單位不偏袒任何一種字體。也造成如今各州依照安裝時間和地點，出現兩種不同字體。例如I-75公路從佛羅里達、喬治亞和田納西駕車北上時有Highway Gothic字體，進入肯塔基州後，換成Clearview。更北的俄亥俄州 兩者兼有，密西根州又恢復Clearview。