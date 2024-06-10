我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

公路標誌辨識度 2字體爭議數十年未決

編譯陳盈霖／綜合報導
美國高速公路標誌牌有兩種不同字體。（取自FOX 59電視台畫面）
美國高速公路標誌牌有兩種不同字體。（取自FOX 59電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，細心的人可能會發現，過去幾年美國高速公路和州際公路標誌字體有些許差異。相關單位無法確定哪種字體能製作最清晰、最安全的道路標誌，部分州採用哥德式（Highway Gothic）字體，有些州使用清字版本（Clearview），也有兩者混合的州。

高速公路字體的故事可追溯至1948年。當時聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）採用Highway Gothic，此一變更是基於加州交通廳（California Department of Transportation）研究，該研究是尋找一種不會分散駕駛注意力且易於閱讀的字體。

20世紀80年代出現反光高速公路標誌，希望讓駕駛員在夜間更容易看見路標，但因這些標誌將更多的光線反射至駕駛員，人們，特別是老年人會因光暈而難以閱讀。光暈是種光學效應，會使光源邊緣看起來模糊，夜間駕駛時有時會讓標誌上小寫的字母（如e）看起來像o。

爾後，字體設計公司Meek & Associates與拉森賓夕法尼亞運輸研究所（Larson Pennsylvania Transportation Institute）合作創建Clearview字體，他們稱該字體替駕駛員提高約20%易讀性，2004年獲得聯邦公路協會（Federal Highway Association）批准，成為美國道路標誌選擇之一。

這兩種字體大致看來並無不同，但仔細觀察I、t和d等字母頂部有一個斜角，a、e、o字母內部空間相對較小。使用Clearview字體，a、o和e等字母內部空間變得更大，幫助減少光暈效應，像I、t和d等細長字母的頂部也被拉平。

2004年改變後，一些州重新用Clearview字體製作標誌，然德州一項研究不久後稱，Clearview並不會更易閱讀，聯邦公路管理局2016年撤銷對Clearview字體的批准。

這場字體之爭並未就此結束。2018年聯邦當局再次允許各州可選擇Clearview，但相關單位不偏袒任何一種字體。也造成如今各州依照安裝時間和地點，出現兩種不同字體。例如I-75公路從佛羅里達、喬治亞和田納西駕車北上時有Highway Gothic字體，進入肯塔基州後，換成Clearview。更北的俄亥俄州兩者兼有，密西根州又恢復Clearview。

字母 俄亥俄州 加州

上一則

諾曼第登陸80周年紀念研討會 悼華裔美軍

下一則

Metro頻生傷害案件 洛杉磯市長嚴令執法

延伸閱讀

官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了

官司纏身的水原一平 連外送員都當不成了
明州聯邦紓困金詐騙案 定罪5人

明州聯邦紓困金詐騙案 定罪5人
新澤西街頭幫派 武裝搶劫遭聯邦指控

新澤西街頭幫派 武裝搶劫遭聯邦指控
去年加州10號公路大火 調查報告：交通廳監管失職

去年加州10號公路大火 調查報告：交通廳監管失職
遲繳牌照費 最高可罰280元

遲繳牌照費 最高可罰280元
橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他