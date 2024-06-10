洛市知名百年小學 學生攜槍到校

百年公校Glassell Park Elementary School。（取自維基百科／拍攝者為Donald P. Cram）

洛杉磯 市成立百年的Glassell Park Elementary School近日傳出校園秀槍事件。四年級十歲男孩帶了一把裝滿子彈的Glock 22手槍到校，先是向一名同學獻寶，另一名同學發現後告訴師長，校方這才通知洛市警局到校處理，過程無人傷亡。

該校大樓為西班牙殖民復興風，在2007年列入「國家史蹟名錄」（National Register of Historic Places）。此事傳開後，校長Claudia Pelayo發訊給學生家長，強調校方採取立即行動，除了確保武器安全無虞，也通知了洛市警局等單位進行進一步調查，而受到影響學生的家長都已被告知此事。

這支Glock 22據報已經失竊，但不知誰報的案，以及槍是誰的。洛杉磯時報指出，目前仍不清楚，校內是否會有懲處行動，不過此一事件發生之際，正值越來越多家長要求學校強化保全，甚至希望引進洛市警察，因為洛杉磯聯合學區 2020年大砍校警預算 2500萬元。

但在此之後，學區的「武器事件」（weapon incident）越來越多。2018-2019學年，武器事件才剛由前一學年的705次降到669次，但在大砍預算後，2021-22學年的武器事件暴增至994次，2022-23學年又增加至1197次。2023-2024學年，在4月15日前，已經發生了903次。