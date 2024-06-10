鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球

東谷華協創辦人黃樹梧（後左三）與球隊學員及教練、家長合影。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸東谷華美協會（ECAA）積極推動社區少兒足球 運動，鼓勵從小體育健身，遠離電子產品。少兒足球隊教練，是曾入選中國國家少年隊、青年隊的中超瀋陽金德隊球員苗成龍。東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，協會大力支持東谷華協成立龍少兒足球隊，孩子們有強健體魄，才能有快樂人生。

每到周末，在東谷市區的公園草坪上，都有孩童在學習踢足球。在練習場上，孩子們非常活躍，跑動、盤帶過人、射門，場外則是陪伴他們的家長。少兒足球隊教練是苗成龍，助理教練是蔣濤。苗成龍說，有30餘名孩童在東谷學習踢足球，分大中小班，年齡5至12歲。在全美範圍內，足球運動愛好者愈來愈多，許多家長為孩子體育健身、遠離電子產品、升學 加分等，鼓勵子女加入這項運動。

東谷華協創辦人黃樹梧表示，協會非常支持成立少兒足球隊。有團體合作的默契，才能集合力量完成未來目標。華人 子弟應脫離只會讀書的刻板印象，在多方面都得到發展。

苗成龍六歲開始參與足球運動，由於球技突出，曾入選中國少年隊、青年隊，於2000年獲評中國「優秀運動員」。他從事足球運動近20年，經驗豐富。苗成龍說，他喜歡足球運動，希望通過向華人孩童傳授足球技巧，盡自己所能，為社區培養更多年輕足球人才。

他也表示，未來在社區會舉辦更多足球比賽，包括少兒或成人賽事。希望吸引更多足球愛好者，豐富華人社區健身運動，也能進一步推廣足球運動。