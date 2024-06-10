南加華人律師協會就職暨頒獎晚宴 表彰傑出貢獻者

南加州華人律師協會2024年執行管理層及董事會成員。前排：會長Nadine Shu Rong Tan（中）、候任會長Vicki Chou（右二）、副會長Sharlene D. Lee（左二）、財務長Jeffrey S. Kwong（右一）、秘書長David H. Chao（左一）。（SCCLA）

南加華人律師協會（SCCLA）49周年就職暨頒獎晚宴，日前在朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）舉行，表彰法律界及社區各領域傑出貢獻者。當晚活動吸引眾多政法界人士和社區領袖參與，約700人共襄盛舉。

Curtis周自2013年起擔任洛杉磯縣高等法院華裔法官，曾因成功定罪美國最大人口販運案件，獲司法部傑出服務獎。（記者趙健／攝影）

四位獲獎者包括：洛杉磯 縣高等法院法官Curtis周（Curtis A. Kin），他自2013年起擔任洛杉磯縣高等法院法官，曾因成功定罪美國最大人口販運案，獲司法部傑出服務獎；訴訟律師Minh T. Nguyen，他是洛杉磯消費者律師協會首位亞裔 領導者；洛杉磯縣社區法律服務機構主席兼執行長Yvonne Mariajiminez，該機構曾在2022年為15萬人服務；連鎖餐飲品牌Mendocino Farms聯合創辦人兼執行長Ellen Chen，她參與創辦亞太裔教育公益組織Teach AAPI。

晚宴在洛杉磯市中心朋那維丘旅館隆重舉行，約700位嘉賓出席。（SCCLA）

新任會長Nadine Shu Rong Tan表示，SCCLA成立於1975年，是美國第一個亞裔律師協會，在明年將迎來50歲生日。SCCLA的成功，在於對社區和社會責任的持續關注 ；今年，協會為法律專業優秀學生頒發2萬1000元獎學金，每月持續為華人社區提供中文的法律援助服務，並與社區組織合作，為長者提供節日關懷等社區服務。

獲SCCLA表彰的傑出貢獻者。（SCCLA）

晚會由前加州 眾議員伍國慶（Mike Eng）主持，安排宣誓就職、頒獎表彰、舞獅表演等環節，並為優秀的法學院學生頒發獎學金。加州及洛杉磯縣民選官員及法律界重要人事發來寄語賀電。