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洛杉磯台美青年創業論壇 傳承創業精神 點燃創新活力

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台美商會青商部舉辦的創業座談會，三位青商潛力之星得主分享他們的創業心得，全體參與者會後合影。（記者張庭瑜/攝影）
台美商會青商部舉辦的創業座談會，三位青商潛力之星得主分享他們的創業心得，全體參與者會後合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美商會青商部（TJCCLA）8日舉辦「新秀博覽和全球青商潛力之星」座談會，吸引了眾多創業者和青年企業家參與。三位僑務委員會2023年青商潛力之星得獎者徐凰碩、傅瑞克和李育庭在講座中分享他們的創業經歷，探討創業過程中的挑戰與機遇。

青商部理事在活動現場合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
青商部理事在活動現場合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

Sunlite Industrial Corp管理合夥人徐凰碩與兄弟共同經營公司，並分享他們公司如何利用電子商務平台在短短三年內達成千萬美元的營業額，並表示在創業過程中需要不斷適應市場變化，尋找合作夥伴以提升競爭力。Peek Peek VR創辦人兼CEO傅瑞克的公司則專注於360度虛擬導覽技術，客戶更包括UCLA等知名學府。傅瑞克分享他在創業過程中的挑戰和心得，他表示，堅持自己的初衷、和不斷學習是創業成功的關鍵。而Pixel Canvas創辦人兼CEO李育庭，專注於元宇宙和互動式網站建設，與LG和Verizon等品牌合作。也指出，元宇宙和網路3.0的發展趨勢將為未來帶來機遇，並鼓勵創業者抓住這些新興科技所帶來的商機。

現場多名民眾專注聆聽講座，吸收創業經驗和知識，積極與講者互動。（記者張庭瑜／攝影...
現場多名民眾專注聆聽講座，吸收創業經驗和知識，積極與講者互動。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場包括8至10家參展商，如洛杉磯台美菁英協會和加州政府提供給中小企業的諮詢組織等，並有近百名民眾報名參加。

洛僑中心主任陳敏永為三位青商潛力之星得獎者頒發表揚狀，以表彰他們在創業領域的卓越...
洛僑中心主任陳敏永為三位青商潛力之星得獎者頒發表揚狀，以表彰他們在創業領域的卓越成就和貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

羅斯密（Rosemead）商會執行長冉瑞宜介紹美國小企業管理局。她指出，該局是一個提供免費商業顧問服務的聯邦機構，旨在幫助創業者和中小企業主獲取貸款，在洛杉磯地區設有多個商業中心，包括全美少有的中文服務中心，為華裔創業者提供語言便利。

李達偉表示，舉辦此活動旨在推動更多台美年輕人關注並利用創業資源，積極參與未來相關...
李達偉表示，舉辦此活動旨在推動更多台美年輕人關注並利用創業資源，積極參與未來相關活動，實現創業夢想。（記者張庭瑜／攝影）

召集人兼青商部副會長曾愉雯表示，此次活動的初衷是希望能幫助那些正在創業或有創業想法的青年人，通過分享經驗和資源，減少他們在創業路上的障礙。

青商部也設置了攤位，吸引了不少參觀者前來了解和交流。（記者張庭瑜／攝影）
青商部也設置了攤位，吸引了不少參觀者前來了解和交流。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永表示，此次活動的主要目的是藉由三位潛力之星得主的經驗分享，讓洛杉磯地區有意創業的年輕人了解創業過程中的成功之道。

洛杉磯 元宇宙 CEO

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