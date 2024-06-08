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屢闖民宅覓食 「奧利奧」黑熊落網

洛杉磯訊
加州漁獵廳以甜食為誘餌，捕獲一隻多次闖入蒙羅維亞居民家中、被暱稱為「奧利奧」的頑皮黑熊。（abc7電視台）
加州漁獵廳以甜食為誘餌，捕獲一隻多次闖入蒙羅維亞居民家中、被暱稱為「奧利奧」的頑皮黑熊。（abc7電視台）

加州漁獵廳（The Department of Fish and Wildlife）6月5日（周三）晚在蒙羅維亞（Monrovia）捕獲一隻多次闖入當地住宅的頑皮黑熊，結束了它的「犯罪」生涯，而該黑熊也被當地居民暱稱為「奧利奧」（Oreo）。

「奧利奧」之名源於有人看到它叼著一包奧利奧餅乾離開居民家。該熊過去頻繁出沒於蒙羅維亞的阿爾塔維斯塔路（Alta Vista Ave）和希爾克雷斯特道（Hillcrest Blvd）一帶。上周五清晨又有居民目擊一隻符合「奧利奧」特徵的大黑熊在該地區漫步。

在國殤日周末，奧利奧闖入格拉澤（Glazer）一家住宅。受害家庭旅行回家後發現，奧利奧是通過滑動玻璃門闖入的，除了冰箱和食品儲藏室被翻得亂七八糟，地上更散落著撕開的布朗尼蛋糕混合物包裝，甚至連冰箱裡的雞尾酒蝦也被熊吃得一乾二淨，只剩下尾巴殘骸。據格拉澤一家描述，這隻熊還在他們女兒的床上小睡了一會兒，把床弄得一團糟，還帶走了她的毛絨玩具和軟糖。

儘管被趕出屋外，奧利奧仍多次返回，企圖再次闖入覓食，並在過程中損壞了門窗。多次嘗試未果後，格拉澤一家決定求助專家。周三晚上，加州漁獵廳便在他們家的車道上設置捕熊陷阱，陷阱內放有甜甜圈、巧克力糖漿、水果卷等糖果，最終成功捕獲這隻熊。

專家將對熊的毛髮進行DNA測試，以確定這隻熊是否真的是「奧利奧」。專家指出，雖然黑熊通常不具威脅性，但如果牠們將人類的住宅或露營地與食物聯繫起來，便會不斷回來，變得更加大膽。居民需謹慎處理食物和垃圾，以防止類似事件再度發生。

加州 DNA

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