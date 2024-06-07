洛縣男調解遊民爭執慘遭槍殺 留下妻子和6幼兒

洛杉磯縣一名六子之父，在調解遊民營地爭執時慘遭槍殺身亡。（abc7電視台）

洛杉磯 縣蒙羅維亞市（Monrovia）日前發生槍擊 案，38歲居民甘達拉（Nicolas Gandara）在家門外遭槍擊身亡，留下妻子和六個年幼孩子。

警方表示，42歲嫌犯威根（Christopher Wiggan），已因涉嫌謀殺於5日被捕。調查顯示，威根是居住在案發地區的遊民 。案發時，甘達拉正試圖調解威根與他人爭執，卻不幸中槍身亡。

甘達拉的妻子薩蒂（Darlene Sarti）透露，甘達拉是一位非常好的丈夫和父親，孩子們都非常想念他。兩人結婚14年，在兩個月前，剛迎來第六個孩子。甘達拉兼任社群媒體經理和卡車司機兩份工作，是家中的經濟支柱。他為確保家人安全，做出很多努力，卻被住在附近遊民營地的人無情奪走生命。這起悲劇給甘達拉的家人帶來沉重打擊。

5日是甘達拉6歲女兒從幼兒園畢業的日子，因為這期悲劇，讓甘達拉沒能出席。目前，甘達拉的親屬已在募款平台GoFundMe上發起募捐，希望籌集資金，支付葬禮費用並幫助家人度過難關。

薩蒂表示，受當地遊民因素的影響，丈夫生前曾希望搬家。薩蒂呼籲市、縣政府和立法者採取行動，解決遊民問題。洛杉磯縣警局則呼籲市民，提供任何與此案相關的線索。