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黑熊闖廚房覓食 遭屋主斥退

洛杉磯訊
黑熊正在屋主廚房探頭探腦。（截自KTLA電視台）
黑熊正在屋主廚房探頭探腦。（截自KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，洛杉磯縣西拉瑪德瑞（Sierra Madre）地區有民宅4日下午遭黑熊闖入。屋主Jason Wightman表示，他洗碗時，一隻好奇黑熊闖進他家廚房，突然與熊共處一室，他受到不小驚嚇。

視頻顯示，黑熊進屋後，先是對垃圾桶看看聞聞，在接近冰箱前，遭屋主大聲喝斥，只好退出屋外。但牠繼續在附近徘徊，仍好奇朝廚房探頭探腦。

最終，這隻熊途經房屋後院離開；而後院裡，還有另一隻熊。

這次遭遇，是山麓（foothill）社區越來越頻繁近距離目擊熊事件中的最新一起，所幸人熊都平安無事。一位憂心的鄰居表示，頻繁的熊出沒，對人類和野生動物都帶來危險。

為應對熊頻繁出沒人類社區，洛杉磯縣委會正在向加州漁獵局（CDFW）尋求幫助。縣委會一致通過動議，批評漁獵局官員對報告的遭遇野生動物事件反應遲緩，並要求在該地區增加更多專業人員以應對。

漁獵局官員表示，熊的目擊事件，特別常見於春季和夏季。熊活動的增加也可以追溯到近年加州的乾旱和山火造成的棲息地破壞。官員還表示，遷移熊並非有效措施，因為牠們往往會返回同一地區。

一些居民希望當局通過捕殺熊，以減少其數量。官員表示，目前沒有獵殺的行動計畫。然而，也有其他居民表示，他們不太擔心與熊共存。本次事件的主人公Wightman就表示，他不介意看到熊。如果看不到熊，可能才是個問題。

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