我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣又飆破7萬美元 距離創新高只剩5%

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

日團One Ok Rock來美巡演 票價80元炒至400元 樂迷不滿

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
日本人氣搖滾樂團即將來美巡演，門票被黃牛炒作後，官網票價也隨之飆升，引發樂迷不滿。(示意圖，取自Pexels）
日本人氣搖滾樂團即將來美巡演，門票被黃牛炒作後，官網票價也隨之飆升，引發樂迷不滿。(示意圖，取自Pexels）

知名日本搖滾天團One Ok Rock即將來到美國巡演，引發樂迷熱烈關注。根據官方售票平台Ticketmaster的資訊，演唱會預售票價定在約50元到150元不等。然而，隨著售票活動的進行，許多樂迷發現購票難度增加，票價飆升，引發樂迷不滿。

預售開始不久後，許多樂迷反映在官方平台上搶不到票。但隨後，大量黃牛票出現在各大轉售平台上，價格被炒至原價的兩到三倍，甚至更高。例如，原價約80元的前排門票，在轉售後被炒至300元，甚至400元以上，讓許多想要觀看演唱會的華人粉絲望而卻步。

在黃牛票價高漲後，Ticketmaster平台上的官方票價竟也隨之調高價格。據多位樂迷的反映，黃牛票價被炒高後導致官方平台的票價也開始上漲，原本在預售期間只要約100元的前排座位，如今竟高達近400元。部分粉絲開始質疑這種動態定價模式的公平性，並認為這種定價策略只會進一步助長黃牛行為，損害普通樂迷的利益。

樂迷陳小姐表示，自己喜歡該樂團已久，在朋友提醒下才早早在預售打折期間訂票，以約100元的價格買到前排座位。但她在與朋友閒聊時發現，短短一周內，價格已翻了三到四倍不等。另一名資深樂迷James也發現，One Ok Rock演唱會門票的價格在不斷浮動。

James建議，樂迷可以在演唱會臨近時關注Vividseat等二手票務平台，這些平台上的票價溢價通常不會太高。

華人 日本

上一則

大谷翔平前翻譯認罪 10月宣判

下一則

加州嚴打盜車賊 中南區績效月增逾5成

延伸閱讀

李榮浩淋雨開唱、頭髮全塌 粉絲笑：就差一瓶洗髮精了

李榮浩淋雨開唱、頭髮全塌 粉絲笑：就差一瓶洗髮精了
薛之謙西寧開唱疑高原反應 舞台上偷偷「吸氧」

薛之謙西寧開唱疑高原反應 舞台上偷偷「吸氧」
女高音林怡伶與男高音詹維康紐約卡內基演唱會

女高音林怡伶與男高音詹維康紐約卡內基演唱會
李榮浩開唱淋成「落湯雞」 網調侃：下次提前帶瓶沐浴露

李榮浩開唱淋成「落湯雞」 網調侃：下次提前帶瓶沐浴露
大巨蛋演唱會難解？李四川講真話

大巨蛋演唱會難解？李四川講真話
聽華晨宇演唱會太嗨 歌迷自稱「震碎腎結石」

聽華晨宇演唱會太嗨 歌迷自稱「震碎腎結石」

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場