日團One Ok Rock來美巡演 票價80元炒至400元 樂迷不滿

日本人氣搖滾樂團即將來美巡演，門票被黃牛炒作後，官網票價也隨之飆升，引發樂迷不滿。(示意圖，取自Pexels）

知名日本 搖滾天團One Ok Rock即將來到美國巡演，引發樂迷熱烈關注。根據官方售票平台Ticketmaster的資訊，演唱會預售票價定在約50元到150元不等。然而，隨著售票活動的進行，許多樂迷發現購票難度增加，票價飆升，引發樂迷不滿。

預售開始不久後，許多樂迷反映在官方平台上搶不到票。但隨後，大量黃牛票出現在各大轉售平台上，價格被炒至原價的兩到三倍，甚至更高。例如，原價約80元的前排門票，在轉售後被炒至300元，甚至400元以上，讓許多想要觀看演唱會的華人 粉絲望而卻步。

在黃牛票價高漲後，Ticketmaster平台上的官方票價竟也隨之調高價格。據多位樂迷的反映，黃牛票價被炒高後導致官方平台的票價也開始上漲，原本在預售期間只要約100元的前排座位，如今竟高達近400元。部分粉絲開始質疑這種動態定價模式的公平性，並認為這種定價策略只會進一步助長黃牛行為，損害普通樂迷的利益。

樂迷陳小姐表示，自己喜歡該樂團已久，在朋友提醒下才早早在預售打折期間訂票，以約100元的價格買到前排座位。但她在與朋友閒聊時發現，短短一周內，價格已翻了三到四倍不等。另一名資深樂迷James也發現，One Ok Rock演唱會門票的價格在不斷浮動。

James建議，樂迷可以在演唱會臨近時關注Vividseat等二手票務平台，這些平台上的票價溢價通常不會太高。