配電與供電服務商不同 帳單怎看？

「清潔電力聯盟」為南加州的許多城市提供清潔能源、可再生能源。（服務地圖來自CPA官方網站）

收到南加州 愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）電費單，會看到電費實際上分兩大項——配電費（Delivery charges），以及供電/發電費（Generation charges）。配電費是指將能源從電網運送到家中以及維護電力線路的費用。供電/發電費是包括從各種資源（例如天然氣、太陽能等）產生電力的費用，以及用來支付發電廠的運營、維護及其他相關成本的費用。

在阿罕布拉 、亞凱迪亞 、南巴沙迪那、天普等一些城市，儘管電費帳單是由SCE寄出的，但如果仔細查看帳單會發現，SCE只是代為收取供電/發電費，實際的供電/發電方是「清潔電力聯盟」（Clean Power Alliance，簡稱CPA）。

CPA是由政府經營的社區電力供應商，旨在為南加州的居民和企業提供清潔、可再生能源，如太陽能和風能等。自2018年始，已有33個城市以及洛杉磯縣和杜拉縣（Ventura）的縣屬地選擇CPA作為供應商，而同時，SCE仍作為配電服務商將電力輸送至各家各戶。

CPA一共有三種能源方案：

1.精益電力（Lean Power）：以盡可能最低的價格，提供含量占36%的可再生能源。

2.清潔電力（Clean Power）：以有競爭力的費率，提供含量占50%的可再生能源。

3.綠色電力（100% Green Power）：提供100%的可再生能源，費率也更高。

加入CPA的城市，各自決定其首選能源方案，如阿罕布拉選擇綠色電力，亞凱迪亞選擇精益電力。但各用戶可以自行決定自家的能源方案，甚至可以退出CPA服務將電力供應商換回SCE（退出需要支付相應費用，請謹慎對待）。

無論是選擇哪種能源方案，CPA的計費方式按照分時計費。下表列出最常見的兩種TOU-D-4以及TOU-D-5計費方式下各能源方案的費率（按每千瓦時計），其定價基本規律與SCE的分時費率計畫類似。只要能夠錯峰用電，比如在晚上晚些時候或者早上再開動洗碗機、洗衣機等功耗高家電，即可節約電費。如果能避開下午5時至晚上8時用電，選擇TOU-D-5計畫便可節省更多錢。但如果無法避開這個用電高峰期，那麼TOU-D-4也許更合適。

詳細瞭解費率方案，可以在CPA官方網站查看CleanPowerAlliance.org/compare，或是致電888-585-3788以及發電子郵件至[email protected]。